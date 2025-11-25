Κεραμέως: Τετραπλή ενίσχυση των συνταξιούχων μέχρι τον Ιανουάριο

Στα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Για την ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους η Νίκη Κεραμέως είπε στο Mega: «Μπήκαν τα 250 για τους χαμηλοσυνταξιούχους μία εβδομάδα πιο νωρίς όπως ξέρετε, πιο νωρίς από ό,τι είχαμε υποσχεθεί. Ήδη έγιναν οι πιστώσεις στους λογαριασμούς, οι καταβολές στους λογαριασμούς για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Είναι το πρώτο από τα τέσσερα μέτρα που έρχονται αυτές τις εβδομάδες».

Και συνέχισε: «Το πρώτο είναι τα 250 ευρώ. Το δεύτερο είναι οι αυξήσεις στις συντάξεις, που θα είναι αυξημένες κατά 2,4%, οι συντάξεις του Ιανουαρίου που θα πληρωθούν τον Δεκέμβριο. Πριν από τα Χριστούγεννα, να τονίσω, θα δοθούν αυτές οι συντάξεις. Τρίτον η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς επίσης από τις συντάξεις του Ιανουαρίου. Θυμίζω έχουμε μείωση κατά 50% της εναπομείνασας προσωπικής διαφοράς από το 2026 και κατάργηση από το 2027. Και το τέταρτο είναι ότι η νέα φορολογική μεταρρύθμιση, οι νέοι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές ωφελούν τους συνταξιούχους. Άρα έχουμε τέσσερα μέτρα που ωφελούν τους συνταξιούχους».