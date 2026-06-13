Κικίλιας για ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Δεν έχουμε αυξήσεις στις τιμές – Τι ισχύει για τα ενδονησιωτικά

Για το θέμα των αυξήσεων στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μίλησε σήμερα στο MEGA ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. «Αυξήσεις σε τιμές εισιτηρίων δεν έχουμε. Δεν είχαμε αυξήσεις ούτε πέρυσι αλλά ούτε και έχουμε μέχρι στιγμής σήμερα. Δεν έχουμε αυξήσεις, ύστερα από μια πολύ… πολύ μεγάλη προσπάθεια» σημείωσε.

Ο κ. Κικίλιας μίλησε και για τα ενδονησιωτικά εισιτήρια. «Οι τιμές στα ενδονησιωτικά εισιτήρια και πέρυσι και φέτος και πάντα θα είναι ελεύθερες για το πώς διαμορφώνονται για τον εξής λόγο: το 97% των ανθρώπων οι οποίοι τα χρησιμοποιούν είναι τουρίστες και άρα από κει προσδοκούμε να έχουμε υπερπολλαπλάσια έσοδα».

Τα μέτρα

Επίσης προανήγγειλε πως μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα στήριξης για τη συγκράτηση τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. «Έχω μιλήσει με τον κ. Πρωθυπουργό και με την προεδρία της κυβέρνησης και με τον κ. Κωστή Χατζηδάκη και θα δούμε στη διάρκεια του καλοκαιριού τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα τους αφήσουμε τους ανθρώπους έτσι και να στηρίξουμε και την ακτοπλοΐα μας και το τουριστικό προϊόν. Θα το κάνουμε με μέτρο και με φειδώ καθότι χρήματα δεν προκύπτουν από τα δέντρα. Ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος» υπογράμμισε.

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Για την ελληνική ναυτιλία

Ακόμη ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας, τονίζοντας τον ρόλο της στην οικονομία, ακθώς συμβάλει σημαντικά στο ΑΕΠ και τις θέσεις εργασίας.

«Ήταν όραμά μας και βάλαμε πολλή προσπάθεια, στρατηγική, διαπραγματεύσεις, κόπο, να μπορέσουμε αυτή την τεράστια δύναμη που έχει η ελληνική ναυτιλία, που είναι η πρώτη στον κόσμο, που φέρνει το 8-9% του ΑΕΠ ως έσοδα και 200.000 θέσεις πολύ καλά πληρωμένες, να το χρησιμοποιήσουμε, να το εκμεταλλευτούμε στην όποια διαπραγμάτευση». «Θεωρώ ότι το κομμάτι της ναυτιλίας, μαζί με τα ναυπηγεία, μαζί με το high-end yachting, τις μαρίνες και τον πολύ καλό τουρισμό, μαζί με την ανάπτυξη και την οικονομία που φέρνει η ακτοπλοΐα και τους εκατομμύρια τουρίστες που μεταφέρει στα νησιά μας, και τα επαγγέλματα τα οποία χτίζονται γύρω από αυτό, μπορούν να δώσουν σε μια περιοχή τεράστια άνθιση και ανάπτυξη».

Στη συνέχεια μίλησε για τη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας σε ένα γεωπολιτικά ασταθές περιβάλλον, σημειώνοντας ότι το 61% της ευρωπαϊκής και 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας ανήκει σε ελληνόκτητα πλοία, γεγονός που την καθιστά παράγοντα σταθερότητας και επηρεάζει το κόστος της ενέργειας, τον πληθωρισμό και τη διαθεσιμότητα προϊόντων.

«Η Ελλάδα κατέχει το 61% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας με ελληνόκτητα πλοία. Και το εμπόριο στον πλανήτη γίνεται στο 80 με 90% μέσα από τη θάλασσα. Άρα, το πόσο θα κοστίζει η ενέργεια και πώς θα φτάσει αυτή στο νοικοκυριό, το αν τα προϊόντα θα είναι ακριβά ή φθηνά και αν θα έχουμε πληθωρισμό και αν θα έχουμε επάρκεια και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ζούμε στην καθημερινότητά μας, αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με τη ναυτιλία».

«Η ασφάλεια πάνω απ’ όλα»

Όπως τόνισε ο υπουργός, «η ασφάλεια για μας στην ακτοπλοΐα είναι πάνω απ’ όλα».

«Μόνο από τον Πειραιά διακινούνται πάνω από 10 εκατ. εισιτήρια για τα νησιά μας σε κάθε τουριστική σεζόν. Υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας. Εμείς ως υπουργείο και Θάλαμος Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, έχουμε κάνει 80% παραπάνω ελέγχους έκτακτους σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας και ειδικά στα τουριστικά από ό,τι πέρσι και πρόπερσι».

«Είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή αστάθειας και ανασφάλειας, να ξέρουν όλοι ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Ότι η Ελλάδα έχει μια σοβαρή κυβέρνηση, ότι η Ελλάδα προσέχει πολύ επαγγελματικά τις κινήσεις τις οποίες κάνει για να προστατεύσει την οικονομία της και την ανάπτυξή της».

«Εμείς θέλουμε τα νησιά μας και το εμπόριό μας να είναι πρώτο, μπροστά-μπροστά, σε σχέση με την οποιαδήποτε άλλη χώρα, και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα το ότι έχουμε αυτούς τους ανθρώπους τους φιλόξενους, αυτή την όμορφη χώρα, πάμε τώρα να κάνουμε και τις επενδύσεις που πρέπει, να τις κάνουμε και στις λιμενικές υποδομές, να τις κάνουμε και στον τουρισμό».