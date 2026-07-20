«Κλείδωσε» το πακέτο της ΔΕΘ – Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου

Στο γραφείο του πρωθυπουργού βρίσκεται ήδη ο βασικός κορμός του πακέτου της φετινής ΔΕΘ, καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες τα μέτρα έχουν οριστικοποιηθεί σε τεχνικό επίπεδο. Οι πρώτες συσκέψεις ενημέρωσης έχουν πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ υπάρχει σαφής εικόνα τόσο για τις διαθέσιμες επιλογές όσο και για το δημοσιονομικό κόστος κάθε παρέμβασης. Μάλιστα, τα μέτρα, που εκτιμάται ότι προσεγγίζουν τα 1,9 δισ. ευρώ, έχουν παρουσιαστεί από το οικονομικό επιτελείο στον πρωθυπουργό, αφού η φετινή ΔΕΘ αντιμετωπίζεται ως το πρώτο κρίσιμο ορόσημο μιας περιόδου με έντονο πολιτικό και προεκλογικό χαρακτήρα.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στόχος είναι να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα απευθυνθούν ταυτόχρονα στη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους και στα νοικοκυριά που πιέζονται από το στεγαστικό κόστος και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται συνταξιούχοι, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για το στεγαστικό πρόβλημα προετοιμάζεται ένα νέο πρόγραμμα με ευνοϊκούς όρους και ευέλικτα κριτήρια.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι τα οφέλη της ανάπτυξης επιστρέφουν στην κοινωνία, χωρίς όμως να δημιουργήσει εικόνα ανεξέλεγκτης παροχολογίας. Η βασική γραμμή, βάσει της οποίας κινούνται στο υπουργείο Οικονομικών, είναι περισσότερες ελαφρύνσεις, αλλά με μόνιμο κόστος που θα μπορεί να ενσωματωθεί στους μεσοπρόθεσμους στόχους και να περάσει χωρίς προβλήματα από τις Βρυξέλλες. Παράλληλα, έως τα τέλη Αυγούστου το οικονομικό επιτελείο θα παρακολουθεί καθημερινά την πορεία των εσόδων, του τουρισμού, της κατανάλωσης και των τιμών και τη διαμόρφωση του πληθωρισμού, καθώς μπορεί να ενισχυθούν κάποια μέτρα -συγκριτικά με άλλα- για την πιο ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Επιχειρήσεις

Η μια ομάδα παρεμβάσεων αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για μια κοινωνική και επαγγελματική δεξαμενή στην οποία η κυβέρνηση καταγράφει δυσαρέσκεια, λόγω του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, και επιθυμεί να στείλει ένα καθαρό μήνυμα ελάφρυνσης.

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό κατέχει η κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις προκαταβάλλουν το 80% του φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσης, ενώ για τους επαγγελματίες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 55%. Εξετάζεται, ωστόσο, ένα νέο κλιμακωτό σύστημα, με μεγαλύτερη ελάφρυνση για τους μικρούς επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Στις ασκήσεις που έχουν παρουσιαστεί περιλαμβάνεται η αποκλιμάκωση της προκαταβολής για τους επαγγελματίες κοντά ή ακόμη και κάτω από το 40%.

Παράλληλα, έχουν προετοιμαστεί διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης περίπου 670.000 αυτοαπασχολουμένων. Ωστόσο στον σχεδιασμό μπαίνει και η πλήρης κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σταδιακά τα επόμενα έτη, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατ. ευρώ. Το βασικό επιχείρημα υπέρ της κατάργησης είναι ότι η ΑΑΔΕ διαθέτει πλέον ισχυρότερα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, διασταυρώσεις συναλλαγών και αυξημένη πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα, για να αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μια παρέμβαση με ισχυρό συμβολικό περιεχόμενο, καθώς αφορά ένα μνημονιακό βάρος που εξακολουθεί να επιβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν μια επιχείρηση εμφανίζει κέρδη ή ζημίες.

Το ετήσιο κόστος της κατάργησης υπολογίζεται κοντά στα 240 εκατ. ευρώ. Σε δεύτερο χρόνο εξετάζεται και η μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 22% στο 20%, χωρίς ωστόσο να θεωρείται βέβαιο ότι θα ενταχθεί στο φετινό πακέτο. Σίγουρη είναι και η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και τη δημιουργία πιο ανταγωνιστικών συνθηκών για νέες προσλήψεις.

Συνταξιούχοι και μισθωτοί

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι αποφάσεις για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, καθώς η επιμονή του πληθωρισμού περιορίζει την πραγματική αξία των εισοδηματικών αυξήσεων.

Για τον κατώτατο μισθό εξετάζονται διαφορετικά σενάρια ενόψει του 2027. Ο στόχος των 1.000 ευρώ βρίσκεται στο τραπέζι, ενώ θεωρείται πιθανό ο πήχυς να τοποθετηθεί υψηλότερα από τα 950 ευρώ που αποτελούσαν την αρχική προεκλογική δέσμευση για το τέλος της κυβερνητικής περιόδου. Για τους συνταξιούχους, η βασική παρέμβαση είναι η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ που θα λάβει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ υπό επανεξέταση βρίσκονται ακόμη επιμέρους διατάξεις του ασφαλιστικού συστήματος, όπως η Εισφορά Αλληλεγγύης. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 καταργείται η προσωπική διαφορά, εξέλιξη που αναμένεται να επιτρέψει σε περίπου 400.000 δικαιούχους να συμμετέχουν κανονικά στις ετήσιες αυξήσεις.

Στεγαστική κρίση

Το στεγαστικό αποτελεί, μαζί με την ακρίβεια, ένα από τα δυσκολότερα μέτωπα για την κυβέρνηση και αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση στις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης.

Στον κατάλογο των μέτρων περιλαμβάνονται νέες διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ, φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα από ενοίκια και η πιθανή δημιουργία ενός νέου προγράμματος, τύπου «Σπίτι μου ΙΙΙ», με περισσότερο ευέλικτα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια. Επίσης σχεδιάζονται παρεμβάσεις ώστε να αυξηθεί και η προσφορά ακινήτων προς μακροχρόνια μίσθωση, να επιστρέψουν κλειστά σπίτια στην αγορά και να περιοριστούν τα αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι φορολογικές ελαφρύνσεις προς τους ιδιοκτήτες εξετάζεται να συνδέονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η δήλωση του πραγματικού μισθώματος, η σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων ή η εκ νέου διάθεση κλειστών κατοικιών.