Κλιματιστικά: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την αγορά, την εγκατάσταση και τη χρήση τους

Καθώς μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, όλο και περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν κλιματιστικό στο σπίτι τους προκειμένου να δροσιστούν.

Τα μυστικά για δροσιά στο σπίτι με χαμηλότερη κατανάλωση – Έξυπνοι και οικολογικοί τρόποι

Της Κατερίνας Φεσσά

Στο πλαίσιο αυτό, το enikonomia.gr, με τη βοήθεια του προέδρου της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε.), Δημήτρη Κοντούσια παρουσιάζει έναν νέο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τη χρήση κλιματιστικών παλαιάς και νέας τεχνολογίας, την αγορά και την εγκατάσταση τους. Ειδικότερα:

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Α. ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γιατί θα πρέπει να ελέγχεται ένα κλιματιστικό παλαιάς τεχνολογίας 1 φορά τον χρόνο από ψυκτικό και όχι από τον ίδιο πολίτη

Ο ψυκτικός θα καθαρίσει το κλιματιστικό και θα ελέγξει:

εάν το ψυκτικό υγρό δουλεύει σωστά και δεν καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από το κανονικό.

και τη σωστή κατανάλωση μηχανήματος, δηλαδή εάν θα πρέπει να αντικατασταθεί ο πυκνωτής, το ρελέ.

Κατά αυτόν τον τρόπο συντηρείται το μηχάνημα.

Άμα δεν είναι σωστή η κατανάλωση ρεύματος ενός παλαιού κλιματιστικού, τι μπορεί να κάνει ο πολίτης

Είτε θα πρέπει να αντικατασταθεί κάποιο ανταλλακτικό (π.χ πυκνωτής/ρελέ κλπ) είτε θα πρέπει να πεταχτεί το κλιματιστικό, επειδή το μηχάνημα δεν είναι επισκευάσιμο.

Ποιο είναι το κόστος συντήρησης ενός κλιματιστικού παλαιάς τεχνολογίας οικιακού τύπου και ελέγχου από έναν ψυκτικό

Από 30 ευρώ έως 50 ευρώ ανάλογα το μηχάνημα.

Β. ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Inverta)

Τα κλιματιστικά νέας τεχνολογίας (Inverta) χρειάζονται συντήρηση 1 φορά τον χρόνο και πρέπει να τα ελέγχει ο ψυκτικός

Ναι. Η διαδικασία ελέγχου και συντήρησης ενός κλιματιστικού νέας τεχνολογίας από ψυκτικό είναι ίδια με αυτήν παλαιάς τεχνολογίας.

Ωστόσο, τα κλιματιστικά (Inverta) λειτουργούν εντελώς διαφορετικά από αυτά της παλαιάς τεχνολογίας. Και αυτό διότι, τα πρώτα χρειάζονται χημικό καθαρισμό και είναι αναγκαίος ο έλεγχος κατανάλωσης και του ψυκτικού υγρού.

Το κόστος της συντήρησης στα κλιματιστικά inverta είναι χαμηλότερο από αυτά τα παλαιάς τεχνολογίας ή είναι το ίδιο

Το κόστος για τη συντήρηση και τον έλεγχο είναι το ίδιο, δηλαδή από 30 ευρώ έως και 50 ευρώ.

Εάν όμως χρειάζεται κάποια αντικατάσταση ενός ανταλλακτικού στον κλιματιστικό, τότε υπάρχει μια επιπλέον επιβάρυνση.

Σημείωση: Το κόστος κατανάλωσης ρεύματος στο inverta είναι μειωμένο κατά 40% με 50% σε σχέση με ένα κλιματιστικό παλαιάς τεχνολογίας.

Πόσο μπορεί να κοστίσουν ρελέ και πυκνωτής

Από 50 ευρώ μέχρι και 100 ευρώ είτε πρόκειται για κλιματιστικό νέας τεχνολογίας είτε παλαιάς.

Όταν έχει καύσωνα, σε τι θερμοκρασία θα πρέπει να βάλει κάποιος το κλιματιστικό του για να εξοικονομήσει χρήματα

Η πιο κατάλληλη θερμοκρασία για τους χώρους είναι 26 βαθμούς .Αυτό ισχύει για κλιματιστικά μικρού και μεγάλου μεγέθους παλαιάς τεχνολογίας και νέας.

Εάν έχει γίνει σωστή μελέτη στο κλιματιστικό, συντηρείται κάθε χρόνο και το βάζει ο πολίτης στους 26 βαθμούς Κελσίου, τότε αυτό μπορεί να δώσει μια διαφορά θερμοκρασίας στο χώρο από το έξω στους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτου μάρκας κλιματιστικού και Btu.

Εάν βάλει ο πολίτης το κλιματιστικό στους 20 βαθμούς Κελσίου, τότε θα καταναλώσει πάρα πολύ ρεύμα και θα ταλαιπωρήσει το μηχάνημα.

Γ. ΑΓΟΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής, όταν αγοράσει ένα κλιματιστικό

Αρχικά, θα πρέπει να επισκεφθεί ένα εξειδικευμένο κατάστημα ψύξης και κλιματισμού, προκειμένου να ενημερωθεί σωστά για το κλιματιστικό που επιθυμεί να αγοράσει.

Το κλιματιστικό θα πρέπει:

α. να είναι Α2 και Α3 plus

β.να έχει το CE που το ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

γ.να έχει Eurovent.To Eurovent πιστοποιεί ότι τα στοιχεία που αναφέρει η εκάστοτε εταιρεία για ένα κλιματιστικό είναι αληθινά και όχι ψεύτικα.

Έχει παρατηρηθεί στην αγορά να φέρνει κάποιος ένα κλιματιστικό και να του δίνει μια ονομασία και να λέει ότι είναι 9.000 Btu, ενώ στην πραγματικότητα είναι 7.000 Btu. Και μετά ο καταναλωτής αναρωτιέται γιατί το κλιματιστικό που αγόρασε δεν έχει καλή απόδοση.

Ποιο είναι το ιδανικό μέγεθος κλιματιστικού που πρέπει να αγοράζει κάποιος

Για τις κρεβατοκάμαρα, προτιμάται κλιματιστικό γύρω στις 9.000 Btu.

Για χώρο έως 30 τ.μ, το ιδανικό μέγεθος κλιματιστικό είναι 12.000 Btu

Για χώρο έως 40 τ.μ,το ιδανικό μέγεθος κλιματιστικό είναι 18.000 Btu κλπ

Πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσω για να αγοράσω ένα κλιματιστικό

(Μικρό μέγεθος)

Κλιματιστικό 9.000 Btu κοστίζει από 300 ευρώ έως και 500 ευρώ. Η τιμή του διαμορφώνεται ανάλογα με την εταιρεία που θα επιλέξει ο καταναλωτής.

(Μεγάλο μέγεθος)

Κλιματιστικό οικιακό 24.000 Btu πωλείται από 1.000 ευρώ έως και 1.500 ευρώ ανάλογα την εταιρεία.

Ποια είναι η ιδανική περίοδο να αγοράζει ο καταναλωτής κλιματιστικό

Τον χειμώνα, καθώς μπορεί κάποια κλιματιστικά να πωλούνται μειωμένα κατά 100 ευρώ.

Επίσης επισημαίνεται πως, την περίοδο των καλοκαιρινών εκπτώσεων μπορεί να κάνουν κάποιες προσφορές στα κλιματιστικά μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων με ηλεκτρικά είδη, ωστόσο τα εξειδικευμένα καταστήματα ψύξης και κλιματισμού δεν κάνουν.

Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Όταν κάποιος πολίτης πρέπει να εγκαταστήσει ένα κλιματιστικό στο σπίτι του τι πρέπει να προσέξει

Ο ψυκτικός που θα εγκαταστήσει το κλιματιστικό θα πρέπει να είναι αδειούχος και πιστοποιημένος.

ψυκτικός που θα εγκαταστήσει το κλιματιστικό θα πρέπει να είναι αδειούχος και πιστοποιημένος. Επίσης ο καταναλωτής θα πρέπει να αποφεύγει τις δωρεάν διαφημίσεις εγκαταστάσεων κλιματιστικών και συντηρήσεων από κάποιες αλυσίδες καταστημάτων. Γιατί η δουλειά ψυκτικών των αλυσίδων αυτών είναι συνήθως κακής ποιότητας.

Μπορεί ο πολίτης να ζητήσει πιστοποιητικό από τον ψυκτικό που θα εγκαταστήσει το κλιματιστικό στον χώρο του

Ναι, μπορεί να ζητήσει ένα δελτίο καλής εκτέλεσης εργασιών. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, ο ψυκτικός να αναφέρει στο δελτίο καλής εκτέλεσης εργασιών: τι δουλειά έκανε, ποιος την εκτέλεσε και τι υλικά χρησιμοποίησε.

Υπάρχει μητρώο με αδειοδοτημένους πιστοποιημένους ψυκτικούς από το οποίο μπορεί να επιλέξει ο πολίτης

Όχι. Αλλά το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας ενδέχεται να δημιουργήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο ένα μητρώο τεχνικών επαγγελμάτων, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι ψυκτικοί.

Ποιο είναι το κόστος για την εγκατάσταση ενός κλιματιστικού σε έναν χώρο