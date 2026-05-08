Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες – Αυτά είναι τα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ που θα αξιοποιηθούν

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κοινωνική αντιπαροχή, το φιλόδοξο στεγαστικό πρόγραμμα που στοχεύει στη στήριξη των νέων και των ευάλωτων πολιτών. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, 8 ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ περιέρχονται στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής.

Πρόκειται για ακίνητα σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, μπαίνουν σε τροχιά αξιοποίησης με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποκτά τη δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα στάδια για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσκλησης προς την αγορά, προκειμένου ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για την ανάπτυξη των ακινήτων. Στόχος είναι η δημιουργία νέων κατοικιών, μέρος των οποίων θα αποδοθεί ως κοινωνική κατοικία σε συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα νέα εργαλεία στεγαστικής πολιτικής. Το Δημόσιο ενεργοποιεί αδρανή ακίνητα και τα αξιοποιεί σε συνεργασία με ιδιώτες αναδόχους, ώστε να δημιουργηθεί νέο στεγαστικό απόθεμα και να επιστρέψει κοινωνική αξία στους πολίτες. Στο πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής, το Δημόσιο διατηρεί πάντοτε ποσοστό τουλάχιστον 30% των κατοικιών για κοινωνική χρήση, εξασφαλίζοντας μόνιμο απόθεμα. Με αυτόν τον τρόπο, δημόσια γη που παρέμενε για πολλά χρόνια αναξιοποίητη μετατρέπεται σε κατοικίες, σε ευκαιρίες στέγασης και σε πραγματική στήριξη για ευάλωτα νοικοκυριά.

Η εμβληματική αυτή απόφαση σηματοδοτεί την αρχή της επαναδημιουργίας του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας στη χώρα με σύγχρονους όρους, διαφάνεια και σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για τη δημιουργία 2.300 κοινωνικών κατοικιών, διαμορφώνεται πλέον ένας νέος πυλώνας στεγαστικής πολιτικής, που αυξάνει την προσφορά κατοικιών και δίνει απάντηση σε ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής.

Τα 8 ακίνητα που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ βρίσκονται:

στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας,

στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά,

στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρα,

στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, η κυβέρνηση ενεργοποιεί στην πράξη ένα νέο μοντέλο στεγαστικής πολιτικής: η δημόσια περιουσία αποκτά ενεργό ρόλο, με κανόνες και διαφάνεια, στη δημιουργία νέων κατοικιών και στην ουσιαστική ενίσχυση της πρόσβασης στη στέγη.