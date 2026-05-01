Κοινωνικός Τουρισμός για άνεργους και εργαζόμενους: Έως και την Κυριακή οι αιτήσεις – Πώς υποβάλλονται

Παράταση έως και την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59 έχει δοθεί στις αιτήσεις του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση, που έχει δοθεί προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.

Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos