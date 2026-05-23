Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους 2026-2027: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων – Πότε αρχίζουν οι ενστάσεις

Τη Δευτέρα,25 Μαΐου αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελουμένων και των αποκλειομένων του Koινωνικού Τουρισμού που αφορά συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr.

Της Κατερίνας Φεσσά

Για το πρόγραμμα υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως, για τις 25.000 επιταγές (vouchers) υπέβαλαν αίτηση από τις 4 έως τις 13 Μαΐου 2026 συνολικά 63.465 συνταξιούχοι (μαζί με τις ακυρωμένες 1.625). Δηλαδή το σύνολο των πραγματικών αιτήσεων ήταν 61.840, ξεπερνώντας κάθε ρεκόρ, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χρονιά.

Πότε αρχίζουν οι ενστάσεις

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα δοθεί ένα περιθώριο 1 με 2 ημερών για την υποβολή εντάσεων. Ειδικότερα, την Τρίτη,26 Μαΐου ή την Τετάρτη, 27 Μαΐου εκτιμάται πως, θα αρχίσει η υποβολή των εντάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά πηγές της ΔΥΠΑ στο enikonomia.gr.

Και οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μια μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων στο https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee.

Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους eΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί πως, οι δικαιούχοι που θα καταθέσουν ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (πχ εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ.) και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών. Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, αναμένεται να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα.

Η διάρκεια του προγράμματος και οι διανυκτερεύσεις

Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξη του προγράμματος είναι η 1η Ιουνίου 2026 και η διάρκεια του θα είναι 13 μήνες.

Επίσης επισημαίνεται πως, ο συνολικός προϋπολογισμός του Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) 2026-2027 της ΔΥΠΑ είναι 3 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν συνολικά 25.000 επιταγές.

Με την επιταγή του προγράμματος λοιπόν, ο δικαιούχος θα μπορεί να πραγματοποιήσει:

με μικρή ιδιωτική συμμετοχή έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγει από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης.

σε κατάλυμα που επιλέγει από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης. δωρεάν έως 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο.

στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο. δωρεάν έως 12 διανυκτερεύσεις στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Μέσω του προγράμματος επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή είναι 25%για τον γενικό πληθυσμό, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.