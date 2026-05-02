Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έως το βράδυ της Κυριακής οι αιτήσεις ανέργων και εργαζόμενων – Τι ισχύει για τους παρόχους

Παράταση έως και την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59 έχει δοθεί στις αιτήσεις του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση, που έχει δοθεί προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.

Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Ματωμένη σελίδα – Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία – Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith Μπούγας: Υπήρξε κενό ασφαλείας στο Εφετείο – Θα γίνουν διορθώσεις, υπάρχει Συμβούλιο που αποφασίζει για τα μέτρα Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού – 33χρονος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο σουβλί σε κρατούμενο Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 40χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από τροχαίο – «Καρφώθηκε» σε δέντρο

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos