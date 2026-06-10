Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Έρχονται 30.000 επιπλέον voucher – Ποιοι τα δικαιούνται

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – 2027» επιπλέον 30.000 επιλαχόντες άφησε σήμερα ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, Βασίλης Γεωργιάδης μιλώντας στο ERTNews.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, η ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας με τη Νίκη Κεραμέως καταβάλλουν προσπάθεια, προκειμένου να αυξηθούν οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 και από 300.000 να προστεθούν άλλοι 30.000 δικαιούχοι.

Ξεκαθάρισε πως αυτό θα αφορά στους πρώτους 30.000 επιλαχόντες του προγράμματος και η ενημέρωση θα γίνει αυτόματα, άμεσα με μήνυμα και με δελτίο Τύπου.

«Με το που επιτευχθεί η προσπάθεια, που είμαστε αισιόδοξοι… θα πάρουν αυτόματα τις επιταγές οι δικαιούχοι στα email τους» τόνισε μεταξύ άλλων. «Είναι σημαντικό γιατί μιλάμε για επαύξηση του προϋπολογισμού. Μιλάμε για 30.000 νέους συμπολίτες μας που θα πάρουν και αυτοί την επιταγή του Κοινωνικού Τουρισμού. Είναι στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο πρόγραμμα» υπογράμμισε.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως εάν πάρει σάρκα και οστά το μέτρο, τότε αναμένεται να βγει και σχετικό ΦΕΚ.

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Το πρόγραμμα

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Ακόμη επισημαίνεται πως, κάθε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία:

α) για τη διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα και

β) για την ακτοπλοϊκή μετακίνηση σε και από αυτό (μετάβαση – επιστροφή)

και ανταλλάσσεται από τους δικαιούχους και τους ωφελούμενους του προγράμματος με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαμονής, στην πρώτη περίπτωση, από τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, και υπηρεσιών ακτοπλοϊκής μετακίνησης, στη δεύτερη, από τους παρόχους ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, των Μητρώων Παρόχων της ΔΥΠΑ.