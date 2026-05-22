Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Αντίστροφη μέτρηση για τα οριστικά αποτελέσματα – Βγαίνουν το απόγευμα

Σήμερα γύρω στις 6μμ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, όπως ανακοίνωσε η διοικήτρια της Υπηρεσίας, Γιάννα Χορμόβα μιλώντας στο ertnews.gr

Υπενθυμίζεται πως, το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους, έχει διάρκεια 13 μήνες και στο πλαίσιο αυτού θα “μοιραστούν” 300.000 επιταγές (vouchers).

Μένει να φανεί, εάν στο σημερινό δελτίο Τύπου που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ για τα οριστικά αποτελέσματα θα αναφέρει τη νέα ημερομηνία για την έναρξη του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, καθώς προβλεπόταν να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026.

Υπενθυμίζεται πως, οι δικαιούχοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν:

με μικρή ιδιωτική συμμετοχή έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης.

δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή έως 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο.

δωρεάν έως 12 διανυκτερεύσεις στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων.

Επίσης επισημαίνεται το πρόγραμμα επιδοτεί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ειδικότερα, το ποσοστό συμμετοχής για τον γενικό πληθυσμό είναι 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν.