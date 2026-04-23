Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – 2027: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027. Συγκεκριμένα, σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα οι δικαιούχοι των οποίων το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ λήγει σε 1 και 2.

Και όσοι έχουν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ:

3 και 4, μπορούν να υποβάλουν αίτηση αύριο, Πέμπτη

μπορούν να υποβάλουν αίτηση αύριο, Πέμπτη 5 και 6 μπορούν να κάνουν αίτηση την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026

να κάνουν αίτηση την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026 7, 8, 9 μπορούν να υποβάλουν αίτηση το Σάββατο, 25 Απριλίου 2026

Την Κυριακή, 26 Απριλίου 2026 αίτηση για το πρόγραμμα μπορούν να κάνουν όλοι οι ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται πως τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους δικαιούχους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr εδώ.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Ωστόσο, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το πρόγραμμα τα εξής:

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα που έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, θα διαρκέσει 13 μήνες και στο πλαίσιο αυτού θα δοθούν 300.000 επιταγές (vouchers),

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι: