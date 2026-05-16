Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Πότε θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers – Τελευταία ευκαιρία για ενστάσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΔΥΠΑ του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 που αφορά εργαζόμενους και ανέργους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για το πρόγραμμα τη Δευτέρα, 18 Μαΐου στις 23.59, μετά θα γίνει η αξιολόγηση τους και αναμένεται να αναρτηθούν εκτός μεγάλου απροόπτου μέχρι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής ημερομηνία για αυτό θα ανακοινωθεί με δελτίο Τύπου από τη ΔΥΠΑ.

Οι ενστάσεις

Επίσης επισημαίνεται πως από σήμερα, Σάββατο στις 11 π.μ έως τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026 στις 23:59 μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλουν στο https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος

Και η διαδρομή είναι η εξής:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση υποχρεούνται να αναφέρουν τον λόγο για τον οποίο το κάνουν σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους.

Και θα πρέπει να επισυνάψουν στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, η διάρκεια του θα είναι 13 μήνες, ωστόσο η ενεργοποίηση του δεν θα γίνει στις 18 Μαΐου 2026 όπως έχει ανακοινωθεί και μάλιστα θα δοθούν 300.000 επιταγές (vouchers).

Όπως δήλωσε πρόσφατα η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Τόνια Αράχωβα στο enikonomia.gr, η υλοποίηση του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 προβλέπεται να ξεκινήσει την εβδομάδα της 25ης Μαΐου, λόγω των διαδοχικών παρατάσεων που δόθηκαν.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και οι διανυκτερεύσεις

Εάν λοιπόν η πρεμιέρα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 γίνει έως τις 29 του μηνός, τότε οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher για να κάνουν οικονομικά μια απόδραση σε εγχώριο προορισμό της αρεσκείας τους κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (30 Μαΐου-1η Ιουνίου).

Αλλά και όσοι έχουν voucher από το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της περιόδου 2025–2026 μπορούν να τα εξαργυρώσουν το διάστημα αυτό, καθώς η ισχύς τους είναι έως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Υπενθυμίζεται πως, οι δικαιούχοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν:

με μικρή ιδιωτική συμμετοχή έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης.

σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης. δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή έως 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο.

στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο. δωρεάν έως 12 διανυκτερεύσεις στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα επιδοτεί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Συγκεκριμένα, το ποσοστό συμμετοχής για τον γενικό πληθυσμό είναι 25% ενώ για τα άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν.