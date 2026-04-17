Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Όλες οι λεπτομέρειες για τα vouchers, τους δικαιούχους και τις αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το πρόγραμμα Koινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2026-2027.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά σε συνολικά 300.000 δικαιούχους ( εργαζόμενους και ανέργους) από ολόκληρη την Ελλάδα. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων – ωφελουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Το ΦΕΚ

Αναλυτικά, η ΚΥΑ αναφέρει για το πρόγραμμα τα εξής:

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος-αριθμός ωφελούμενων

1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται:

i) Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

ii) ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

iii) άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών.

Για τους δικαιούχους όλων των ως άνω κατηγοριών, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2024 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει, βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).

2. Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:

α) Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026,

β) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.

γ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,

δ) οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας των περ. β’ και γ’ είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

4. Σε περιπτώσεις συζύγων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι της παροχής κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος, ο ένας δύναται να εκληφθεί ως ωφελούμενος του άλλου, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

5. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026- 2027:

α) Οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι. Αντιθέτως, εξαιρούνται και μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα δύο συνεχόμενων περιόδων με όλα τα δηλωθέντα στην αίτησή τους

ωφελούμενα μέλη:

i) όσοι δικαιούχοι ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50%

και άνω ή δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό

ii) όσοι δικαιούχοι έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου, όπως αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση.

β) Οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

γ) Οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού της Δ.ΥΠ.Α. παρελθόντων ετών που τους επεβλήθη ως κύρωση η μη συμμετοχή στο πρόγραμμα περιόδου 2026-2027.

6. Οι πληροφορίες για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής των ως άνω παραγράφων αναζητούνται αυτεπαγγέλτως μέσω πληροφορικών συστημάτων (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α.) και διαλειτουργικότητας με τους αρμόδιους φορείς. Για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

Η διάρκεια του προγράμματος και ο αριθμός των δικαιούχων/ωφελουμένων

1. Το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες. Οι ημερομηνίες υλοποίησής του ορίζονται με απόφαση της Διοικήτριας της Δ.ΥΠ.A.

2. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από 1 έως 6 διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

α) Των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις, και

β) των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις.

3. Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του προγράμματος ανέρχεται στις 300.000.

Η επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού- ύψος επιδότησης ιδιωτική συμμετοχή δικαιούχων

1. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ενσωματώνει:

α) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα και

β) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη συσχετιζόμενη με τη διαμονή στα συγκεκριμένα καταλύματα της περίπτωσης α’ ακτοπλοϊκή μετάβαση – επιστροφή. Σκοπός της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού είναι η ανταλλαγή της μέσω της ηλεκτρονικής ενεργοποίησής της στην πρώτη περίπτωση με υπηρεσίες διαμονής και στη δεύτερη με υπηρεσίες ακτοπλοϊκής μετακίνησης προς τους δικαιούχους – ωφελουμένους από τους παρόχους του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

2.α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με τη διάρκεια της διαμονής, την περιοχή, τον τύπο, την περίοδο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής:

β. Οι τιμές επιδότησης για τα καταλύματα των περιοχών των Πινάκων 1 και 2 προσαυξάνονται κατά 20% για διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Αύγουστο του 2026 και κατά τις περιόδους από 15.12.2026 έως 14.1.2027 και από 23.4.2027 έως 9.5.2027.

3. Οι δικαιούχοι για τη διαμονή τους στα καταλύματα όλης της χώρας, πλην όσων βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, καθώς και στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου και στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, καταβάλλουν ιδιωτική συμμετοχή που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του παρακάτω πίνακα ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος.

Στα καταλύματα που βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου καθώς και στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο δεν καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω για την καταβολή και τα όρια ιδιωτικής συμμετοχής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 14 της παρούσας.

4.α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής δικαιούχων – ωφελουμένων για την ακτοπλοϊκή μετάβαση στην περιοχή του τουριστικού καταλύματος ανέρχεται:

i) Στο 50% για τον γενικό πληθυσμό,

ii) στο 100% για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, της προβλεπόμενης τιμής οικονομικής θέσης της αντίστοιχης δρομολογιακής περιόδου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατόπιν τυχόν έκπτωσης που παρέχεται από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους.

β. Το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής των δικαιούχων- ωφελουμένων ανέρχεται για τον γενικό πληθυσμό στο 25% της προβλεπόμενης χωρίς έκπτωση τιμής οικονομικής θέσης κατά την αντίστοιχη δρομολογιακή περίοδο και στο 50% αυτής, όταν προσφέρεται με έκπτωση από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους. Για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω η συμμετοχή του δικαιούχου/ ωφελουμένου είναι υποχρεωτικά μηδενική.

Τα ποσοστά έκπτωσης, επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω, ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος περιόδου 2026-2027. Στην περίπτωση αύξησης των ποσοστών έκπτωσης των παρόχων, τα ποσά επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα ως άνω ποσοστά, τα οποία συναθροιζόμενα με το ποσοστό έκπτωσης του παρόχου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% της τιμής.

5. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» με βάση το είδος της οικονομικής αξίας που ενσωματώνει κατά την παρ. 1 του παρόντος διακρίνεται σε δύο άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους επιμέρους Επιταγές, στην Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα και στην Επιταγή Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης (μετάβασης – επιστροφής), έχει δε τη μορφή ενός διαφορετικού ηλεκτρονικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α. και ισχύει αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος από την έναρξη και μέχρι τη λήξη αυτού.

6. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων από τα αντίστοιχα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

7. Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα των δύο επομένων περιόδων, εξαιρέσει των δικαιούχων που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου και των δικαιούχων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ή των δικαιούχων που δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Οι αιτήσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως η ειδική πλατφόρμα του www.gov.gr εδώ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ανοίξει αρχές Μαΐου, όπως γνωστοποίησε πρόσφατα η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Γιάννα Χορμόβα.

Μόλις ενεργοποιηθεί λοιπόν η πλατφόρμα, αφού οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι επισκεφθούν την παραπάνω πλατφόρμα μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδρομή : Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Και η υποβολή αιτήσεων θα γίνει, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων. Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις συμμετοχής στο προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα γίνονταν με τον παρακάτω τρόπο. Ειδικότερα, υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα:

Αρχικά όσοι είχαν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 0.

Μετά οι πολίτες που είχαν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 1.

Και εν συνεχεία όσοι είχαν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 2,3,4,5,6,7,8,9 .

Πάντως σε κάθε ΑΦΜ η διάρκεια για τις αιτήσεις ήταν 3 ημέρες.