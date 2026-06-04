Κομισιόν και ΟΟΣΑ: Πίεση για επανεξέταση 1.236 φοροαπαλλαγών

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν και του ΟΟΣΑ φαίνεται πως βρίσκονται μεταξύ άλλων 1.236 φοροαπαλλαγές που εφαρμόζονται σήμερα στη χώρα μας, ακίνητα, ΙΧ και diesel. Οι δύο Οργανισμοί φαίνεται πως ασκούν πίεση στο να γίνει επανεξέταση, εξορθολογισμό ή ακόμη και «ψαλίδι» αυτών.

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Αξίζει να σημειωθεί πως στις φοροαπαλλαγές συμπεριλαμβάνονται ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, μειωμένοι συντελεστές, εκπτώσεις φόρου, αναβολές φορολογικών υποχρεώσεων και άλλες ευνοϊκές διατάξεις που περιορίζουν άμεσα ή έμμεσα τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου. Αυτό έχει κόστος της τάξεως των 22,9 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό.

Μάλιστα, τόσο η Κομισιόν όσο και ο ΟΟΣΑ θεωρούν πως η κάθε φοροαπαλλαγή δεν αξιολογείται σε συστηματική βάση, κάτι που φέρνει άνιση μεταχείριση μεταξύ των φορολογουμένων αλλά και στέρηση σημαντικών πόρων από τον προϋπολογισμό.

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Όπως επισημαίνει, ο Οργανισμός, «ο περιορισμός των φορολογικών δαπανών και η συνέχιση των μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα δημιουργούσαν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο», ωστόσο η Κομισιόν ζητεί να γίνει αξιολόγηση και εξορθολογισμός σε 1.236 περιπτώσεις φοροαπαλλαγών που έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος.

Υπενθυμίζεται πως, o ΟΟΣΑ έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι, οι πολλές φορολογικές δαπάνες, κυρίως οι μειωμένοι συντελεστές και οι απαλλαγές ΦΠΑ, μειώνουν τα έσοδα του κράτους, ενώ τα στοιχεία για αυτά δείχνουν πως η εφαρμογή τους δεν είναι αποτελεσματική.

Το βασικό ζητούμενο για τις φοροαπαλλαγές αυτές δεν είναι να καταργηθούν οριζοντίως αλλά να αξιολογηθούν. Δηλαδή να εξεταστεί ποιες απαλλαγές βοηθούν πραγματικά και ποιες ωφελούν δυσανάλογα συγκεκριμένες ομάδες πολιτών αλλά και ποιες μπορούν να μειωθούν, προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογική βάση χωρίς να αυξηθούν οι συντελεστές.

Αξίζει να σημειωθεί πως, τα τελευταία χρόνια η πορεία των φοροαπαλλαγών είναι συνεχώς αυξητική. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το το 2024, την περίοδο των μνημονίων, οι φοροαπαλλαγές ήταν στις 3,042 δισ. ευρώ, ωστόσο το 2017 το ποσό αυτό ανέβηκε στις 7,716 δισ. ευρώ. Αυτό δεν αφορά την περίοδο της πανδημίας, από το 2021 και μετά, καθώς οι φοροαπαλλαγές αυξάνονται και πληθύνονται με αποτέλεσμα να προσεγγίζουν σήμερα τα 22,9 δισ. ευρώ.

Το diesel

Πάντως σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η χώρα της Ε.Ε, όπου οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα χαμηλοί σε σχέση με εκείνους που εφαρμόζονται στη βενζίνη. Αυτό διαπιστώνεται, παρόλο που το diesel είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον.

«Ωστόσο μια αναπροσαρμογή του πλαισίου της φορολογίας για την ενέργεια σε συνδυασμό με τη σταδιακή κατάργηση χορήγησης των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, θα μπορούσε να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση αλλά και γενικότερα τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας. Ενώ, με πιο στοχευμένη αξιοποίηση πηγών εσόδων (όπως του ETS – του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών) θα μπορούσαν να διατεθούν επαρκείς πόροι σε βασικά σχήματα στήριξης (όπως στον λογαριασμό των ΑΠΕ) αλλά και θα ενισχύονταν η απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και των μεταφορών, κάτι που θα συνέβαλε περαιτέρω στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας με δίκαιο και κοινωνικά συμπεριληπτικό τρόπο», τονίζεται χαρακτηριστικά

Υπενθυμίζεται πως, στην Ελλάδα ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) είναι στα 0,41 ευρώ ανά λίτρο (ή 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα), ενώ στην βενζίνη είναι 0,70 ευρώ /λίτρο.

Επίσης σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, η Ελλάδα έχει τον τέταρτο υψηλότερο ΕΦΚ στην βενζίνη σε επίπεδο της Ε.Ε, στο diesel όμως η χώρα μας αγγίζει τα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καθώς καταλαμβάνει περίπου την 13η θέση μεταξύ των 27 κρατών -μελών.

Με το 0,41 ευρώ ανά λίτρο η Ελλάδα είναι ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.