Κορυφώνονται οι πασχαλινές αγορές: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο τα καταστήματα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη  

Κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ και καταστήματα με δώρα έχουν σήμερα Μ. Παρασκευή και αύριο Μ. Σάββατο την τιμητική τους.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μετά και την ολοκλήρωση της καταβολής του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και ενώ μετράμε αντίστροφα μέχρι την Ανάσταση, οι αγορές των καταναλωτών για τρόφιμα του πασχαλινού τραπεζιού, λαμπάδες και δώρα κορυφώνονται.

Πόσο θα κοστίσει το Πασχαλινό τραπέζι

Το πασχαλινό τραπέζι αναμένεται να κοστίσει σύμφωνα με τον ΙΝΚΑ έως 20% ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι ενώ σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ έως 9,3% φτάνοντας έως και τα 156,20 ευρώ για 4 έως 6 άτομα. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με τα καταστήματα που επιλέγουν για τις αγορές, τα προϊόντα που βάζουν στο καλάθι τους αλλά και την ποιότητα.

Ενδεικτικά, για 5 κιλά αρνί ή κατσίκι οι καταναλωτές θα πληρώσουν φέτος συνολικά 69 ευρώ και 74 ευρώ κατά μέσο όρο αντίστοιχα, αφού οι τιμές είναι αυξημένες κατά 11,3% σε σχέση με πέρσι. Σύμφωνα με την έρευνα, στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές διαμορφώνονται από 12,9 έως 13 ευρώ το κιλό στο αρνί και από 13,9 ευρώ έως 14 ευρώ το κιλό στο κατσίκι. Στα συνοικιακά κρεοπωλεία, από 14,8 έως 18,50 ευρώ το κιλό και από 15,5 έως 19,7 ευρώ το κιλό, αντίστοιχα, ενώ στη Βαρβάκειο, από 11,99 έως 13,99 ευρώ το κιλό και από 12,99 έως 14,99 ευρώ το κιλό αντίστοιχα.

Με τις τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις στα αμνοερίφια είναι μειωμένες κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι.

Εκρηκτικές αυξήσεις στα λαχανικά

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις πάντως καταγράφονται στα λαχανικά και τα φρούτα: το μαρούλι πωλείται φέτος ακριβότερα κατά 27,1%, οι ντομάτες κατά 13%, τα μήλα κατά 16,% και τα πορτοκάλια κατά 14,3%. Σε πασχαλινά τσουρέκια και σοκολατένια αυγά οι τιμές είναι αυξημένες κατά 2,3% και 1%, όπως στα βαμμένα αυγά κατά 1,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς και Αλιείας (ΟΚΑΑ) οι χονδρικές τιμές στα λαχανικά είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι σε ποσοστό που ξεπερνά ακόμη και το 230%, με τους καταναλωτές να έχουν περιορίσει τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία.

Σύμφωνα με το δελτίο τιμών χονδρικής πώλησης λαχανικών και φρούτων του ΟΚΑΑ οι τομάτες διατίθενται προς 2,80 ευρώ από 0,90 ευρώ με την αύξηση να φτάνει το 211%. Μεγαλύτερη είναι η αύξηση της χονδρικής τιμής στα τοματίνια, τα οποία πωλούνται προς 6 ευρώ το κιλό σήμερα από 1,80 την αντίστοιχη περσινή περίοδο καταγράφοντας άνοδο 223%.

Αντίστοιχα, τα αγγουράκια κοστίζουν 1,60 ευρώ το κιλό από 1,00 ευρώ πέρυσι με την άνοδο να φτάνει στο 60%, το κουνουπίδι από 1 ευρώ πέρυσι στο 1,70 ευρώ φέτος καταγράφοντας άνοδο 70%, τα φρέσκα κρεμμύδια στο 1,6 από 1,10 ευρώ, τα μαρούλια 0,60 το τεμάχιο από 0,40 ευρώ πέρυσι και οι μελιτζάνες 2 από 1 ευρώ. Σημαντικές είναι οι αυξήσεις και στα λεμόνια με την τιμή χονδρικής να βρίσκεται σήμερα στο 1,10 ευρώ το κιλό από 0,80 ευρώ το κιλό πέρυσι.

Ωράριο καταστημάτων

Τα καταστήματα έως και το Μεγάλο Σάββατο, θα υποδεχτούν τους καταναλωτές ακόμη και για τις αγορές της τελευταίας στιγμής.

Αναλυτικά τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα θα λειτουργήσουν

Μεγάλη Παρασκευή: Από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα

Μεγάλο Σάββατο: Από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι

Στον Πειραιά

Μεγάλη Παρασκευή: Από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα

Μεγάλο Σάββατο: Από τις 9 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι

Στη Θεσσαλονίκη

Μεγάλη Παρασκευή: Από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα

Μεγάλο Σάββατο: Από τις 10 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι

Πιο διευρυμένο θα είναι το Μεγάλο Σάββατο το ωράριο στα εμπορικά κέντρα, τις μεγάλες αλυσίδες αλλά και τα σούπερ μάρκετ.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα.