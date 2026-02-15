«Κούρεμα» ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα ακίνητα: Ως τη Δευτέρα η προθεσμία για υποβολή αίτησης

Λήγει τη ερχόμενη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης μείωσης του ΕΝΦΙΑ από τους ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές.

Όσοι είχαν ασφαλίσει το ακίνητό τους για φυσικές καταστροφές το 2025, αρκεί να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο myPROPERTY μέχρι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται σε 20% για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ. Για μεγαλύτερης αξίας ακίνητα, η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

Για να χορηγηθεί ολόκληρη η έκπτωση, το ακίνητο θα πρέπει να ήταν ασφαλισμένο για το σύνολο της χρονιάς. Εάν η περίοδος ασφάλισης ήταν μικρότερη των 12 μηνών, τότε η έκπτωση μειώνεται αναλογικά.

Σε κάθε περίπτωση η ασφάλιση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 3 μηνών.

Για παράδειγμα, ακίνητο 200.000 ευρώ με ΕΝΦΙΑ 350 ευρώ, θα πέσει στα 280 για όλο το 12μηνο ή στα 315 για ένα εξάμηνο ασφάλισης.

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει σεισμό, πλημμύρα και πυρκαγιά. Παράλληλα, η αξία ανακατασκευής θα πρέπει να υπερβαίνει τα 900 ευρώ το τετραγωνικό.

Ο ΕΝΦΙΑ του 2026 θα εκδοθεί στις αρχές Μαρτίου και μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ, είτε σε έως 12 μηνιαίες δόσεις.