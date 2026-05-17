Κρέατα: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε Βαρβάκειο, κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ – Οι προβλέψεις

Παρόλο που τις τελευταίες ημέρες η τιμή του αργού πετρελαίου (brent) κινείται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν φαίνεται να επηρεάζει μέχρι στιγμής αισθητά τις τιμές των κρεάτων τόσο στη Βαρβάκειο Αγορά και στα κρεοπωλεία.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το enikonomia.gr λοιπόν παραθέτει παρακάτω το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των κρεάτων, με βάση τα όσα δηλώνουν ο πρόεδρος της Ένωσης Κρεοπωλών Βαρβακείου Αγοράς, Ανδρέας Νιώτης ,ο Α’ Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (Π.Ο.Κ.Κ.), Στέφανος Τικέλλης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) Απόστολος Ραυτόπουλος.

Μοσχαρίσιο κρέας

Βαρβάκειος Αγορά: Η τιμή στο μοσχαρίσιο κρέας με κόκαλο ή χωρίς κινείται σήμερα από 10 ευρώ έως και 13 ευρώ το κιλό. Στα ίδια επίπεδα ανέρχονταν η τιμή του και πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή (πριν τις 28 Φεβρουαρίου).

Κρεοπωλεία της χώρας: Η μέση πανελλαδική τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, ελληνικό/εισαγωγής κυμαίνεται σήμερα από 17 ευρώ έως και 18 ευρώ το κιλό, όσο ήταν και πριν τον πόλεμο.

Χοιρινό κρέας

Βαρβάκειος Αγορά: Το χοιρινό κρέας κοστίζει σήμερα από 4 ευρώ έως και 6 ευρώ το κιλό .Η ίδια ήταν και η τιμή πώλησης του πριν τον πόλεμο στο Ιράν.

Κρεοπωλεία της χώρας: Η μέση πανελλαδική τιμή του χοιρινού κρέατος είναι από 6 ευρώ μέχρι 11 ευρώ το κιλό το ψαρονέφρι, όσο δηλαδή κινούνταν πριν την κρίση στην Μέση Ανατολή.

Κοτόπουλο

Βαρβάκειος Αγορά: Η μέση λιανική τιμή πώλησης στο κοτόπουλο (ολόκληρο και τα μπούτια) είναι σήμερα από 3 ευρώ έως 3,50 ευρώ το κιλό. Ενώ η τιμή στο φιλέτο κοτόπουλο ανεβαίνει στα 7 ευρώ το κιλό. Στα ίδια επίπεδα κινούνταν και οι τιμές προ πολέμου.

Κρεοπωλεία της χώρας: Η τιμή ενός ολόκληρου κοτόπουλου αρχίζει από 3,50 ευρώ το κιλό και φτάνει μέχρι και 10 ευρώ το κιλό.Το κόστος του διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος του (πχ εάν είναι συμβατικό/ βιολογικό/ χωριάτικο /ελευθέρας βοσκής/ειδικής εκτροφής κλπ). Αυτές οι τιμές ήταν και προ πολέμου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ένα συμβατικό κοτόπουλο κοστίζει 3,50 ευρώ με 4 ευρώ το κιλό, ενώ ένα βιολογικό κοτόπουλο 10 ευρώ το κιλό.

Σούπερ μάρκετ: Ένα ολόκληρο κοτόπουλο ιδιωτικής ετικέτας σε μεγάλη αλυσίδα σήμερα πουλιέται στα 3 ευρώ το κιλό από 2,65 ευρώ έως και 2,99 το κιλό που κόστιζε πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ενώ σήμερα ένα ολόκληρο κοτόπουλο επώνυμο-γνωστής εταιρείας κοστίζει στα 6 ευρώ, ωστόσο προ πολέμου δεν ξεπερνούσε τα 5,50 ευρώ.

Αρνί και κατσίκι

Βαρβάκειος Αγορά: Οι μέσες τιμές στο ελληνικό αρνί και στο κατσίκι διαμορφώνονται σήμερα κατά μέσο όρο από 8 ευρώ το κιλό έως και 11 ευρώ το κιλό από περίπου 10 ευρώ που κόστιζαν πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Κρεοπωλεία της χώρας: Σήμερα το αρνί κοστίζει όσο και πριν τον πόλεμο, δηλαδή στα 16 ευρώ το κιλό σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ το κατσίκι 16 ευρώ με 17 ευρώ το κιλό. Αυτή ήταν η τιμή του και πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σούπερ μαρκετ: Μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας πουλάει σήμερα το αρνί στα 13,80 ευρώ το κιλό από 11,80 ευρώ το κιλό που ήταν προ πολέμου, ενώ το κατσίκι κοστίζει 14,80 ευρώ το κιλό από 12 ευρώ το κιλό.

Στα eshops τριών μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας δεν πουλιούνται αρνιά και κατσίκια, υπογραμμίζει ο κ. Ραυτόπουλος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επάρκεια στο κατσίκι, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Μυτιλήνη και στη Λάρισα, τονίζει από πλευράς του ο κ. Τικέλλης. Και σημειώνει πως, το αρνί και το κατσίκι έχουν γίνει ένα είδος εορταστικό, εποχιακό ,καθώς έχουν φύγει από την καθημερινά διατροφή του Έλληνα καταναλωτή.

«Αυτή τη στιγμή και η εβδομάδα που μας έρχεται, οι τιμές των κρεάτων στα κρεοπωλεία της χώρας παραμένουν σταθερές. Η αγορά κινείται ομαλά. Και αισιοδοξούμε πως οι τιμές, είτε θα παραμείνουν σταθερές στα σημερινά επίπεδα και το επόμενο διάστημα είτε θα μειωθούν » υπογραμμίζει.

Οι προβλέψεις

Τις εκτιμήσεις του για το πώς αναμένεται να διαμορφωθούν οι τιμές των κρεάτων στη Βαρβάκειο Αγορά το επόμενο διάστημα κάνει ο κ. Νιώτης.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, οι τιμές στο κοτόπουλο, αρνί και κατσίκι αναμένεται να διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα μέχρι τον Ιούλιο.

Ωστόσο, επειδή στα δύο τελευταία η ελληνική παραγωγή μειώνεται σχεδόν στο 10%, αυτό ενδεχομένως να σημαίνει και αυξήσεις τιμών μετά τον Ιούλιο, απλά τώρα το αντισταθμίζει η χαμηλή κατανάλωση.

Επίσης αναφέρεται και στο μοσχαρίσιο κρέας. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, μπορεί να υπάρξει μια μείωση της τάξεως του 10% στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στα κρεοπωλεία της Βαρβακείου Αγοράς λόγω και της χαμηλής κατανάλωσης του το καλοκαίρι, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή του αργού πετρελαίου (brent) το επόμενο διάστημα αλλά και από τις εξελίξεις με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, ήδη ορισμένοι κρεοπώλες στην Βαρβάκειο Αγορά ρίχνουν κάποιες ημέρες της εβδομάδας την λιανική τιμή του κιλού στο μοσχαρίσιο κρέας κατά 10% δηλαδή -0,50 ευρώ με 1 ευρώ ανάλογα με την ποσότητα που έχουν, συμπληρώνει.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον κ. Νιώτη, οι τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, εκτός εάν υπάρξουν κάποιοι άλλοι εξωγενείς παράγοντες που ανατρέψουν τα δεδομένα.

Κάτι αντίστοιχο εκτιμάται πως θα συμβεί και με το χοιρινό κρέας, δηλαδή να παραμείνει σταθερή η τιμή του μέχρι και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Κρεοπωλών Βαρβακείου Αγοράς.

Και από Οκτώβρη μπορεί να μειωθεί η τιμή του χοιρινού κρέατος αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποθέματα που θα έχει η αγορά αλλά από τι καταναλώθηκε το καλοκαίρι, προσθέτει.