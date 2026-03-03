Κρίση στη Μέση Ανατολή: Η ΕΚΤ θα πρέπει να δείξει ευελιξία στα επιτόκια, λέει ο Στουρνάρας – Τι είπε για τον πληθωρισμό

Η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη όσον αφορά την πολιτική της για τον καθορισμό των επιτοκίων, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αύξησης του πληθωρισμού, θα εξαρτηθούν από τη διάρκειά του, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο Reuters.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν που επεκτείνεται και σε άλλες χώρες μπορεί να αυξήσει το ποσοστό του πληθωρισμού και να επηρεάσει αρνητικά τον ήδη πενιχρό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρώπης. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερες τιμές την ηλεκτρική ενέργεια και διαταράσσει την προμήθεια άλλων χημικών προϊόντων.

Οι συνέπειες ενός παρατεταμένου πολέμου στο Ιράν

Ακόμη, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα αύξανε τον πληθωρισμό, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα.

«Εάν οι διαπραγματεύσεις για την κατάσταση στο Ιράν ξεκινήσουν αύριο, τότε θα υπάρξει αποκλιμάκωση», είπε . «Εάν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, τότε θα υπάρξει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω τίποτα από τα δύο. Επομένως, θα πρέπει να δείξουμε κάποια ευελιξία».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν «δεν θα διαρκέσει για χρόνια». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά προέβλεψε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει έως και 5 εβδομάδες, αλλά μετά προσπάθησε να τεκμηριώσει την άποψη του ότι πρόκειται για έναν ευρύ πόλεμο μεγάλης διαρκείας.

Από την πλευρά του ο κ. Στουρνάρας είπε πως, προς το παρόν ότι η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να τηρήσει στάση αναμονής και να παρακολουθεί την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν.

«Ο αντίκτυπός του πολέμου στον πληθωρισμό και την παραγωγή εξαρτάται από τη διάρκειά του και το βάθος της ένοπλης σύγκρουσης», είπε και πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε εικόνα για τίποτα από τα δύο. Και εάν λάβουμε υπόψη τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, κατά την άποψή μου, δεν θα πρέπει να βιαστούμε τώρα να αλλάξουμε κάποια από τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε την κατάσταση με πολλή προσοχή».

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Βελόπουλος στη Βουλή: Η στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο έπρεπε να έχει σταλεί νωρίτερα Συνάντηση Μητσοτάκη με Νατσιό την Παρασκευή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή Λέρος: Ελεύθερος ο 17χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Τι είπε στην απολογία του Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή στον 36χρονο Γεωργιανό

Περιέγραψε τέλος τη σύγκρουση ως «ακόμη ένα σοβαρό σοκ από την πλευρά της προσφοράς» που πλήττει την οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία έχει ήδη επιβαρυνθεί από ένα ενεργειακό σοκ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ πέρυσι.