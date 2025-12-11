Κρυφές ανατιμήσεις στα τρόφιμα: Αλλάζουν ετικέτα στα προϊόντα για να δικαιολογήσουν τις αυξήσεις

Διάφορα τεχνάσματα φαίνεται πως χρησιμοποιούν ορισμένες βιομηχανίες τροφίμων, προκειμένου να δικαιολογήσουν κρυφές αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους, επιβαρύνοντας ξανά τους καταναλωτές που ήδη δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Νίκος Ρογκάκος, εξηγεί ότι αρκετές εταιρείες εφαρμόζουν μεθοδεύσεις για να αυξήσουν τον τζίρο τους, παρουσιάζοντας παλιά προϊόντα ως «νέα». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η βασική είναι να αλλάζουμε το ταμπελάκι και λίγο, αν θες, τη συσκευασία ή και τη σύσταση ενός προϊόντος. Το έχουμε ως έναν νέο κωδικό, αλλά με πολύ αυξημένη τιμή σε σχέση με το προηγούμενο».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι έχουν γίνει σχετικές συνομιλίες με την αγορά και με καταναλωτικές οργανώσεις, οι οποίες διαπιστώνουν πως νέα προϊόντα κυκλοφορούν σταδιακά με ελάχιστες διαφορές από τα ήδη υπάρχοντα, όμως σε αισθητά υψηλότερες τιμές. «Παίρνουν μια νέα ονομασία ενδεχομένως, η τιμή τους όμως είναι πολύ πιο αυξημένη», σημειώνει.

Οι πρακτικές αυτές παρατηρούνται κυρίως σε γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, μπισκότα, σοκολατοειδή, ζαχαρωτά και απορρυπαντικά, ενώ, όπως τονίζει ο Ρογκάκος, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. «Είναι, αν θέλεις, Νίκο, και ένα πράγμα το οποίο είχαμε ζήσει στο παρελθόν, και το θυμάσαι και καλύτερα από μένα, με τις αλλαγές στα ταμπελάκια», υπογραμμίζει.

Ουσιαστικά, όπως λέει, πρόκειται για μια τακτική που παρουσιάζει ως “νέα” προϊόντα εκείνα που στην πραγματικότητα έχουν απλώς διαφοροποιηθεί ελάχιστα, συνοδευόμενα όμως από πολύ αυξημένες τιμές. «Αυτό πρέπει να καταλάβουν κάποιοι, ότι είναι σε βάρος και δικό τους, γιατί μειώνει την κατανάλωση, και σε βάρος του καταναλωτή», αναφέρει, προσθέτοντας πως «το Υπουργείο ή η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ελέγχους και να βάλει τσουχτερά πρόστιμα».