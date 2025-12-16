Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε»

Η ψηφιακή πρόοδος της χώρας «αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε» και να βρεθεί «στην πρώτη πεντάδα της ψηφιακής Ευρώπης», τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, «χθες, στο Digital Economy Forum του ΣΕΠΕ μιλήσαμε για την ψηφιακή πρόοδο της χώρας. Μια αλλαγή που χτίσαμε όλοι μαζί -κράτος και ιδιωτικός τομέας- σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων. Και που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε».

Ο κ. Πιερρακάκης σημειώνει ότι «το 2019 θέσαμε έναν φιλόδοξο στόχο: Από ψηφιακοί ουραγοί να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της ψηφιακής διοίκησης. Τότε, ο στόχος αυτός έμοιαζε υπερβολικός, όμως με τον σωστό σχεδιασμό και την “αισιοδοξία της βούλησης”, έγινε εφικτός».

«Είχαμε το hardware, αλλά μας έλειπε το software» υπογραμμίζει, «δηλαδή η σωστή θεσμική και διοικητική αρχιτεκτονική. Η ψηφιακή πολιτική δεν ξεκινά από την τεχνολογία: Ξεκινά από τη διακυβέρνηση, τη νομοθέτηση και τον τρόπο που δουλεύει το κράτος. Σήμερα, καθώς ολοκληρώνονται τα έργα που δημοπρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα δεν συγκλίνει απλώς με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα, ακόμη και στην πρώτη πεντάδα της ψηφιακής Ευρώπης. Με δημοσιονομική σταθερότητα, ισχυρή ανάπτυξη και ταχεία μείωση του χρέους, η Ελλάδα διαθέτει πλέον το υπόστρωμα για το επόμενο άλμα, πατώντας στην καινοτομία, τις συνέργειες και τη βούληση να σκεφτούμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα».