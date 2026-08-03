«Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα συνεκτικό σχέδιο τετραετίας και η λογική μας είναι να μπορεί κάθε πολίτης να βρει τον εαυτό του σε αυτό το σχέδιο», δηλώνει στη Realnews ο Κυριάκος Πιερρακάκης.