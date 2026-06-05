Κόκκινα δάνεια: Πόσο μειώνονται οι δόσεις μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και ποιους αφορά – Απαντήσεις από τη δικηγόρο, Κατερίνα Φραγκάκη

Χαμηλότερη μηνιαία δόση θα πληρώνουν στο εξής 350.000 δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους κάνοντας χρήση του νόμου Κατσέλη.

Δάνεια Νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου – Τι αναφέρει για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου το επιτόκιο θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση του δανείου και όχι σε ολόκληρο το ποσό. Σύμφωνα με την δικηγόρο Κατερίνα Φραγκάκη «για πρώτη φορά μετά από χρόνια έντονων κοινωνικών και δικαστικών συγκρούσεων γύρω από τα «κόκκινα δάνεια», οι πολίτες νιώθουν δικαιωμένοι.

Η Δικαιοσύνη έδωσε μια σαφή και δεσμευτική ερμηνεία, αποκαθιστώντας την ασφάλεια δικαίου και επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία του ευάλωτου δανειολήπτη δεν είναι μια απλή έννοια, αλλά εφαρμοστέο δίκαιο».

Η Κ. Φραγκάκη υπογραμμίζει ότι «ο Άρειος Πάγος δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που άμεσα θα δουν να μειώνεται σημαντικά οι μηνιαίες δόσεις των οφειλών που έχουν ρυθμίσει κάνοντας χρήση του νόμου Κατσέλη».

Παραδείγματα

Για παράδειγμα εάν ένας δανειολήπτης έχει πάρει δάνειο 100.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 20 χρόνια και επιτόκιο 4,5% καταβάλλει σήμερα μηνιαία δόση 616 ευρώ ενώ μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει άμεση εφαρμογή θα πληρώνει 417 ευρώ, έχοντας μηνιαίο όφελος 199 ευρώ και ετήσιο όφελος 1.428 ευρώ.

Αντίστοιχα εάν ένας δανειολήπτης χρωστάει 50.000 ευρώ θα έχει μηνιαίο όφελος 99 ευρώ και ετήσιο 1.188 ευρώ.

Τι λέει η απόφαση

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον αποκλειστικά επί του ποσού της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί δικαστικά και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Η κρίση των Αρεοπαγιτών ελήφθη με πλειοψηφία 35 ψήφων υπέρ έναντι 12 κατά.

Όπως επισημαίνει η δικηγόρος Κ. Φραγκάκη «οι πολίτες που έχουν ρυθμίσει τις δανειακές τους υποχρεώσεις μέσω του νόμου Κατσέλη θα πρέπει να προσφύγουν στη δικαιοσύνη προκειμένου να μειωθεί η δόση του δανείου τους. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν έχει αναδρομικότητα και οι πρώτοι που θα δουν να μειώνεται η δόση του δανείου τους είναι οι περίπου 70.000 με 75.000 δανειολήπτες που έχουν κάνει ήδη προσφυγές». Επίσης, εκτιμάται ότι θα πρέπει να γίνουν νέες δίκες καθότι ο Άρειος Πάγος δεν απαντά ευθέως για την αναδρομικότητα της απόφασης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δικαστές δεν μπήκαν στο ζήτημα της αναδρομικής εφαρμογής της κάτι που θα άνοιγε μεγάλο ζήτημα επιστροφής χρηματικών ποσών στους δανειολήπτες. Η εξήγηση που έδιναν δικαστικές πηγές είναι πως: