Κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για την 13η σύνταξη

Κόντρα ξέσπασε κατά τη συζήτηση στη Βουλή της επίκαιρης ερώτησης για την ακρίβεια από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, στην Ώρα του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συγκεκριμένους αριθμούς για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, που υποστηρίζει πως θα δώσει.

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«Μου κάνει εντύπωση, διότι σήμερα στη Βουλή δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε 13η σύνταξη; Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει; Πόσο; Όχι «θα καταθέσετε», έχετε τον λόγο, πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη; Αναμένω. Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω. Δεν θέλω χαρτιά. Πόσο στοιχίζει; Θα μου πείτε;» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης έδειχνε ένα χαρτί προς τον κ. Μητσοτάκη.

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Συνέχισε λέγοντας: «Εγώ, λοιπόν, ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο -φαντάζομαι ότι το εμπιστευόμαστε ως εθνική αρχή, αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες της κυβέρνησης, αυτό συνεννοείται με την Ευρώπη-, ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω… Ακούστε, γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δίνετε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι; Δεν μου το διαβάζετε; Πόσο; Α, η 13η σύνταξη; Ποιες δύο δόσεις; Δηλαδή μισή και μισή; Λοιπόν, κατάλαβα. Για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας».

«Η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δισ. Εξαιρώντας -λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν τα λέω εγώ- δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες εκκαθάρισης συντάξεων, εκτιμάται ότι το κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. «Α, καλά», λέτε. Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δισ., η μια σύνταξη πόσο είναι; Τι λέμε τώρα, ε; «Μπακάλικα», «μπακάλικο» το Γενικό Λογιστήριο και όχι «μπακάλικα» τα δικά σας νούμερα; Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχίσει η 13η σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι -πώς το είπατε- «μπακάλικα», ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε» περιέγραψε ο Πρωθυπουργός.

Και κατέληξε λέγοντας «είχατε τρία χρόνια να οικοδομήσετε έναν σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι «να αναστήσετε» πολιτικά κάποιους, οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κ. Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού «Λαζάρου».

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