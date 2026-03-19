Λαγκάρντ: Ανάγκη για μέτρα προσωρινού χαρακτήρα ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, υπογράμμισε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προσωρινού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η ίδια ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας, με παράλληλη διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών. Όπως διευκρίνισε, κάθε δημοσιονομική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του σοκ στις τιμές της ενέργειας πρέπει να είναι προσωρινή, στοχευμένη και προσαρμοσμένη στις εκάστοτε συνθήκες.

Ενεργειακή κρίση και στρατηγικές επιλογές της Ευρώπης

Παράλληλα, η Κριστίν Λαγκάρντ σημείωσε ότι η ενεργειακή κρίση αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Τόνισε επίσης ότι η ολοκλήρωση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, καθώς και για την ενίσχυση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Όπως ανέφερε, το ψηφιακό ευρώ αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία, την ανταγωνιστικότητα και τη χρηματοπιστωτική ενσωμάτωση της Ευρώπης, προωθώντας παράλληλα την καινοτομία στις πληρωμές. Για τον λόγο αυτό, επισήμανε την ανάγκη ταχείας υιοθέτησης του σχετικού κανονισμού, ενώ υπογράμμισε ότι η απλοποίηση και η εναρμόνιση των κανόνων στην Ενιαία Αγορά θα επιταχύνουν την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Προβλέψεις για ΑΕΠ και πληθωρισμό στο βασικό σενάριο

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία της Ευρωζώνης, η πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι αυτές θα εξαρτηθούν τόσο από την πορεία των τιμών της ενέργειας όσο και από τον χρόνο επιστροφής τους στα προπολεμικά επίπεδα.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ΕΚΤ, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,9% το 2026, κατά 1,3% το 2027 και κατά 1,4% το 2028. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,6% το 2026, πριν υποχωρήσει στο 2% το 2027 και στο 2,1% το 2028.

Δυσμενές σενάριο: Πιέσεις στην ανάπτυξη και κατανάλωση

Στο δυσμενές σενάριο, η επίδραση στην οικονομία της Ευρωζώνης εκτιμάται ως προσωρινή, με μέρος των πληθωριστικών πιέσεων να εξουδετερώνεται λόγω του παροδικού χαρακτήρα του ενεργειακού σοκ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα είναι κατά περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη το 2026 και κατά 0,1 μονάδα χαμηλότερη το 2027 σε σχέση με το βασικό σενάριο.

Το 2028, ωστόσο, αναμένεται μερική ανάκαμψη, με το ΑΕΠ να κινείται κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από την πρόβλεψη βάσης. Η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως στο ενεργειακό σοκ, το οποίο περιορίζει την κατανάλωση.

Πληθωρισμός και επιπτώσεις στο δυσμενέστερο σενάριο

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένος κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας. Στη συνέχεια, προβλέπεται οριακή αύξηση κατά 0,1 μονάδα το 2027, ενώ το 2028 αναμένεται να διαμορφωθεί κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το βασικό σενάριο, λόγω της ταχύτερης αποκλιμάκωσης των τιμών.

Στο δυσμενέστερο σενάριο, οι επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών ενέργειας εκτιμάται ότι θα είναι εντονότερες και πιο παρατεταμένες, σε συνδυασμό με αυξημένη αβεβαιότητα. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάπτυξη του ΑΕΠ προβλέπεται κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη το 2026 και κατά 0,4 μονάδες το 2027, ενώ καταγράφονται και αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης σε τριμηνιαία βάση εντός του 2026.

Ο πληθωρισμός, στο ίδιο σενάριο, προβλέπεται σημαντικά υψηλότερος, κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2026, κατά 2,8 μονάδες το 2027 και κατά 0,7 μονάδες το 2028 σε σχέση με το βασικό σενάριο. Συνολικά, η εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης αναδεικνύεται ως ο καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια.