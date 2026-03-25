Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ δεν θα «παραλύσει» μπροστά σε ένα ενεργειακό σοκ – Τι είπε για τον πληθωρισμό

Ακόμη και μια «όχι πολύ επίμονη» υπέρβαση του στόχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον πληθωρισμό, εξαιτίας του τρέχοντος ενεργειακού σοκ, μπορεί να δικαιολογήσει κάποια μέτρια αυστηροποίηση της πολιτικής μας, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Λέγοντας ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει «βαθιά αβεβαιότητα», η Λαγκάρντ επέμεινε ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει την αναταραχή, με τον πληθωρισμό να βρίσκεται επί του παρόντος κοντά στον στόχο του 2% και την οικονομία της ευρωζώνης σε σταθερή βάση. «Έχουμε ένα διαβαθμισμένο πλέγμα επιλογών για να αντιδράσουμε», ανέφερε σε ομιλία της στη Φρανκφούρτη, όπου βρίσκεται η έδρα της ΕΚΤ. Τόνισε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «δεν θα ενεργήσουν πριν έχουμε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και την επιμονή του σοκ. Αλλά δεν θα παραλύσουμε από δισταγμό: η δέσμευσή μας να επιτύχουμε πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα είναι απόλυτη».

Η ΕΚΤ άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, αλλά προειδοποίησε για μια επερχόμενη αύξηση των τιμών και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συζητούν τώρα σε ποιο σενάριο θα χρειαστεί να αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο να παγιωθεί η ταχεία άνοδος των τιμών.

«Εάν το σοκ οδηγήσει σε μια μεγάλη, αν και όχι πολύ επίμονη, υπέρβαση του στόχου μας, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί κάποια λελογισμένη προσαρμογή της πολιτικής μας», επισήμανε η Λαγκάρντ .

«Το να αφήσουμε μια τέτοια υπέρβαση εντελώς αναπάντητη θα μπορούσε να ενέχει έναν επικοινωνιακό κίνδυνο: το κοινό ενδέχεται να δυσκολευτεί να κατανοήσει έναν μηχανισμό που, ενώ είναι σχεδιασμένος να αντιδρά, παραμένει τελικά αδρανής», υποστήριξε η ίδια.

Η Λαγκάρντ δεν ταύτισε ρητά τα κριτήριά της με κανένα από τα σενάρια που περιέγραψε η ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, δεν διαφέρουν πολύ από την πορεία του πληθωρισμού στο «δυσμενές» σενάριο της τράπεζας.

Στην πιο ήπια περίπτωση του «βασικού σεναρίου» της ΕΚΤ, ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,6% φέτος, παρουσιάζοντας άνοδο από το επίπεδο του περίπου 2% του περασμένου έτους.

Στο δυσμενές σενάριο, ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί πάνω από το 4% το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά θα επιστρέψει στον στόχο μέχρι τα μέσα του 2027, ενώ στο πιο σοβαρό σενάριο, ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί πάνω από το 6% στις αρχές του επόμενου έτους και δεν θα επιστρέψει στον στόχο για τα επόμενα χρόνια.

«Εάν αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα αποκλίνει σημαντικά και επίμονα από τον στόχο, η αντίδραση πρέπει να είναι κατάλληλα ισχυρή ή επίμονη», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Διαφορετικά, θα ενεργοποιηθούν αυτοτροφοδοτούμενοι μηχανισμοί και ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης των προσδοκιών θα γίνει οξύς».

Σε εγρήγορση η ΕΚΤ

Η ΕΚΤ οφείλει πλέον να βρίσκεται σε εγρήγορση για πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια που θα υποδηλώνουν ότι το σοκ ενσωματώνεται στις ευρύτερες πληθωριστικές δυναμικές, ενώ επιβάλλεται να εντοπίσει τυχόν δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως μέσω των μισθών ή των πληθωριστικών προσδοκιών.

«Καθώς οι αναμενόμενες αποκλίσεις από τον στόχο μας για τον πληθωρισμό διευρύνονται και καθίστανται πιο επίμονες, τα επιχειρήματα για ανάληψη δράσης γίνονται ισχυρότερα», υποστήριξε η ίδια.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον δύο έως τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ εντός του έτους, καθώς εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από τον στόχο για αρκετά χρόνια. Μέρος της επιχειρηματολογίας τους υπέρ μιας πρόωρης αλλά μικρότερης παρέμβασης είναι το γεγονός ότι η ΕΚΤ δέχθηκε έντονη κριτική για την καθυστερημένη αντίδρασή της κατά την έξαρση του πληθωρισμού την περίοδο 2021-2022. Τότε, η τράπεζα θεωρούσε ότι η άνοδος των τιμών ήταν προσωρινή και δεν αύξησε τα επιτόκια μέχρι ο πληθωρισμός να φτάσει στο 8%, δηλαδή τέσσερις φορές πάνω από τον στόχο της.

Ωστόσο, η Λαγκάρντ τόνισε ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική και πολλοί παράγοντες δείχνουν μια μικρότερη μετακύλιση των τιμών στην οικονομία.

Το ενεργειακό σοκ είναι πολύ μικρότερο, ειδικά στην περίπτωση του φυσικού αερίου, η αγορά εργασίας δεν είναι τόσο «σφιχτή», δεν υπάρχει η συσσωρευμένη ζήτηση της περιόδου μετά την πανδημία, οι δημοσιονομικές πολιτικές είναι πιο αυστηρές και το επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας είναι υψηλότερο, είπε.

Υποστήριξε επίσης ότι τα ιστορικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος ευρείας μετακύλισης από τις τιμές της ενέργειας είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.