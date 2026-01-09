Λαϊκές αγορές: Επαναλειτουργούν από σήμερα μετά την απόφαση αναστολής της πανελλαδικής απεργίας

Κανονικά επαναλειτουργούν από σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, οι λαϊκές αγορές σε ολόκληρη τη χώρα, μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Παραγωγών να αναστείλει την πανελλαδική απεργία.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συναντήσεις εκπροσώπων της Ομοσπονδίας με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών. Στο πλαίσιο των επαφών αυτών συμφωνήθηκε η αναστολή της απεργιακής κινητοποίησης, καθώς και η άρση του αποκλεισμού της λαχαναγοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τα ζητήματα που τέθηκαν αφορούν στην επανεξέταση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, αλλά και το θέμα του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής για παραγωγούς και πωλητές των λαϊκών αγορών.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας επισημαίνει ότι, εάν μέσα σε δέκα ημέρες δεν υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις και λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα επανέλθουν με πιο δυναμικό τρόπο.