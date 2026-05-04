Λιαργκόβας στον Realfm 97,8 για τις συνέπειες του πολέμου: Μεγάλος χαμένος η Ευρώπη – Τι είπε για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας

Για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας μίλησε ο Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργκόβας στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Συνεχίζεται μια βεβαιότητα, η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πόλεμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι, ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες εστίες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι εφοδιαστικές αλυσίδες, που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο, και εμείς και η Ευρώπη, θα έχουμε πρόβλημα. Όσο αυτό δεν γίνεται, θα εξαρτόμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς» τόνισε ο κ. Λιαργκόβας.

Ερωτηθείς εάν θα κρατούσαν για καιρό οι οικονομικές συνέπειες, ακόμη κι αν τελείωνε σήμερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είπε: «Νομίζω ναι, ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει ριζικά πλέον το τοπίο. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά πχ. στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν τα πράγματα και έχουν στρατηγική σημασία. Άρα, πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά και οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα. Να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες στην ενέργεια. Κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά…. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος».

Τι είπε για τα επιδόματα

Κληθείς να σχολιάσει την άποψη όσων υποστηρίζουν ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκτάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, δεν δίνει λύση, και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα, όπως για παράδειγμα η μείωση της έμμεσης φορολογίας, απάντησε: «Εγώ συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Τα επιδόματα που ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης».

«Τα μόνιμα μέτρα είναι πιο αποτελεσματικά. Και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος αυξήθηκε στη χώρα μας αυτό το διάστημα στο 4,6%, ανέβηκε, νομίζω, περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος» υπογράμμισε ο καθηγητής, δίνοντας το παράδειγμα της Ισπανίας.

«Αυτά τα επιδόματα, είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή, να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση. Δίνεις τα 50 ευρώ για να συνεχίσει να αγοράζει κάποιος. Αυτά τρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό, γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι μέτρα θέλουμε; Θέλουμε μέτρα στην πλευρά του κόστους. Να μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωσης του κόστους, είναι και τα φορολογικά», συμπλήρωσε ο κ . Λιαργκόβας.

Ερωτηθείς εάν η Ευρώπη, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο σε σχέση με τους υπόλοιπους, σημείωσε: «Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη. Κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο και οι Ρώσοι, κατά κύριο λόγο.

Άρα, ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία, η Ευρώπη. Ποιος πλήρωσε τη φασαρία με την Ουκρανία; Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, της βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, της δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό. Όλα τα δεινά, δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη».

Τι είπε για την ελληνική οικονομία

Σχετικά με την ελληνική οικονομία και κατά πόσο είναι ισχυρή για να αντέξει στις πιέσεις που προκαλούνται λόγω του πολέμου, τόνισε: «Είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση, με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως στο παρελθόν. Και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρίδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή η στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο.

Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε πολλές εισαγωγές και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. ΄Άρα, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που μπορούμε να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν».

Ακούστε το ηχητικό: