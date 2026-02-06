Λούκα Κατσέλη: Δίκαιη και σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου

Σημαντική χαρακτηρίζει η Λούκα Κατσέλη την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού του τόκου στα δάνεια που υπάγονται στον Νόμο 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»), υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια δίκαιη και κοινωνικά υπεύθυνη απόφαση. Η πρώην υπουργός, σε σημερινή της ανακοίνωση, επισημαίνει ότι η απόφαση προβλέπει ο τόκος να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού άληκτου κεφαλαίου του δανείου, κάτι που, όπως σημειώνει, συνιστά ουσιαστική ανακούφιση για χιλιάδες οφειλέτες.

Η κυρία Κατσέλη τονίζει ότι, μέσα σε μια περίοδο οικονομικής αστάθειας και συνεχών αυξήσεων στο κόστος διαβίωσης, μια πρόσθετη επιβάρυνση των δανειοληπτών θα οδηγούσε σε νέο κύμα πλειστηριασμών, σε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και σε απόγνωση για πολλές οικογένειες. Όπως υπογραμμίζει, «η συγκεκριμένη απόφαση αποτρέπει μια ακόμη άδικη αναδιανομή εισοδήματος από τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά προς τις Τράπεζες και τα funds».

Παράλληλα, η πρώην υπουργός εξηγεί ότι μια ενδεχόμενη διαφορετική κρίση του Αρείου Πάγου υπέρ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα είχε αρνητικές συνέπειες και για το ίδιο το τραπεζικό σύστημα, καθώς θα αύξανε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα επηρέαζε αρνητικά τις αξιολογήσεις τους και θα μείωνε τις αξίες των ακινήτων στους ισολογισμούς τους.

Σύμφωνα με τη Λούκα Κατσέλη, η απόφαση του Αρείου Πάγου εναρμονίζεται πλήρως με το πνεύμα του νομοθέτη και με τον αρχικό σκοπό του Νόμου 3869/2010: να προσφέρει στα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής μια δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση των οφειλών τους, με βάση τις πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητες, και να προστατεύει την πρώτη κατοικία.

Κλείνοντας, η ίδια τονίζει πως είναι αναγκαίο οι βασικές αρχές του Νόμου Κατσέλη να επανέλθουν μέσα από πρωτοβουλίες της νομοθετικής εξουσίας, καθώς η προστασία του δικαιώματος στη στέγαση, η κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης αποτελούν, όπως αναφέρει, θεμέλιο για μια ισχυρή δημοκρατία.