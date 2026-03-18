Λούκα Κατσέλη στον Realfm 97,8: Υπάρχει κίνδυνος να στεγνώσει η αγορά και να χρειαστεί να πάμε σε δανεισμό από τις αγορές

Στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου αναφέρθηκε η ομότιμη καθηγήτρια Οικονομικών του ΕΚΠΑ και πρώην υπουργός, Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Η κ. Κατσέλη έκανε λόγο για τρία μεγάλα μέτωπα που έχουμε μπροστά μας, όσον αφορά στις οικονομικές επιπτώσεις, του πολέμου, που όπως είπε, είναι καταστροφικός για όλους. «Το πρώτο είναι το κύμα ακρίβειας, διότι όλη η επισιτιστική αλυσίδα θα επηρεαστεί. Τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, μεταφορές. Άρα ένα πλέγμα μέτρων που πρέπει να ληφθούν είναι τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να περιοριστεί το κύμα ακρίβειας. Το δεύτερο είναι ο τουρισμός. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα οι μεταφορές και ο τουρισμός θα πληγούν. Αυτό είναι το δεύτερο πλέγμα δραστηριοτήτων που πρέπει να μας απασχολήσει. Το τρίτο έχει να κάνει με μία άλλη συγκυρία, που έχει να κάνει με τις δαπάνες και τη δημοσιονομική κατάσταση στις χώρες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λήγει τον Οκτώβριο του 2026», τόνισε.

«Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται και να έχουν εκτελεστεί όλα τα έργα, αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε τις προκαταβολές των έργων για παροχή ρευστότητας στην οικονομίας, άρα με το τέλος αυτής της δυνατότητας τον Οκτώβριο του 2026, υπάρχει κίνδυνος να στεγνώσει η αγορά και σε μία εποχή που χρειάζεσαι πόρους στην οικονομία, να χρειάζεται να πάμε σε δανεισμό από τις αγορές πράγμα που δεν έχει γίνει εκτεταμένα μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει και δημοσιονομικό κόστος μεγάλο το οποίο θα το επωμιστούν και πάλι οι Έλληνες φορολογούμενοι, αν όχι και οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, έτσι ώστε να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού», συμπλήρωσε η Λούκα Κατσέλη.

Τι είπε για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ

Ερωτηθείσα σχετικά με τις δυνατότητες που έχει η Ευρώπη και η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτά τα τρία μεγάλα κεφάλαια και στους κινδύνους που υπάρχουν, υπογράμμισε: «Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή γίνεται μία συζήτηση όσον αφορά το ενεργειακό. Υπάρχουν μέτρα που συζητούνται και πρέπει να παρθούν. Το ζήτημα αυτό συνδέεται και με την Ουκρανία, διότι κατά την γνώμη μου τελείως λανθασμένα η Ευρώπη έκοψε τον εαυτό της από πηγή φθηνής ενέργειας που ήταν η Ρωσία, και αυτό θα το πληρώσουμε τα επόμενα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε από οικονομική ούτε από πολιτική πλευρά, γιατί η Ευρώπη ακολούθησε αυτόν τον δρόμο και αυτή τη στρατηγική που ήταν κοντόφθαλμη», ανέφερε η πρώην υπουργός

Η κ. Κατσέλη υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική, ιδιαίτερα υπό τον Τραμπ, ακολουθεί μία πολιτική ισχύος και επιβολής, που δεν έχει νόημα ούτε από πολιτική, ούτε από οικονομική, ούτε από θεσμική πλευρά. «Σε μία οικονομία που είναι παγκοσμιοποιημένη το να βάλεις δασμούς στο τελικό προϊόν σημαίνει ότι αυξάνεις το κόστος του εξοπλισμού και όλων των ενδιάμεσων υλικών που παράγονται σε άλλες χώρες. Άρα ούτε η πολιτική δασμών ήταν λογική, ούτε όσον αφορά την Ευρώπη η ομηρία που έχει για τις αμερικανικές εξαγωγές LNG, όπου δυστυχώς αυτή τη στιγμή συναίνεσε η χώρα μας να γίνουμε ο πρωταρχικός εταίρος σε αυτή τη σχέση» είπε.

«Πώς ιεραρχείς τις προτεραιότητες έχει τεράστια σημασία»

Η πρώην υπουργός εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να ανοίγει νέα μέτωπα, πχ ηλεκτροκίνηση στα ταξί και υπογράμμισε την ανάγκη να «ξανακοιτάξουμε κάτω από τις σημερινές συνθήκες τα μέτρα πολιτικής που επείγουν».

«Χθες έγιναν ανακοινώσεις για επιδοτήσεις. Δεν ξέρω τους περιορισμούς του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου αυτού και καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση στην κυβέρνηση να απορροφήσει τα κονδύλια που έρχονται από την ΕΕ από όλες τις πηγές, και αυτό το καταλαβαίνω, αλλά πώς ιεραρχείς τις προτεραιότητες έχει τεράστια σημασία», τόνισε και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη δράση που αφορά την ανέγερση 2.350 κατοικιών που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά.

«Η ανέγερση κατοικιών είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή ή είναι η διάθεση κατοικιών πχ από κατασχεμένα ακίνητα που βρίσκονται στις τράπεζες; Πρέπει να δούμε και το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Το πιο βασικό είναι ότι εάν υπάρχουν πόροι, πρέπει να στραφούμε στην ανακατανομή αυτών των πόρων σε παραγωγικές δραστηριότητες», υπογράμμισε.

Φοβάμαι ότι αν δεν προχωρήσουμε σε αύξηση εξαγωγών και υποκατάσταση εισαγωγών, θα έχουμε νέα χρηματοπιστωτική κρίση»

Η κ. Κατσέλη εξέφρασε την ανησυχία της για την υποχώρηση της ανάπτυξης και πρόσθεσε: «Φοβάμαι ότι αν δεν προχωρήσουμε σε αύξηση εξαγωγών και υποκατάσταση εισαγωγών, δηλαδή σε μία αυτοδύναμη οικονομική αναπτυξιακή στρατηγική, θα έχουμε γρήγορα ή αργά καινούργια χρηματοπιστωτική κρίση».

«Δεν χρησιμοποιήσαμε τους πόρους του Ταμείου προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε πολλές επιδοτήσεις που είναι πάντα χρήσιμες αν είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά και για το θέμα της ακρίβειας, πχ εγώ θα έδινα πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα στη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Επίσης, και στο θέμα της στέγασης που είναι καυτό, θα κοίταζα μέτρα που αυτή τη στιγμή θα παρείχαν στέγη άμεσα, και όχι να αναβάλουμε την υλοποίηση των έργων για την επόμενη πενταετία ή δεκαετία», κατέληξε η κ. Κατσέλη.

