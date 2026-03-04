Μέση Ανατολή: Ποια έκτακτα μέτρα ενίσχυσης εξετάζει η κυβέρνηση – Συνεχίζονται οι αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε και χθες, Τρίτη η αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο Μπρεντ και στο φυσικό αέριο.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή έκτακτες συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Eνέργειας και στο Ανάπτυξης προκειμένου να γίνει η πρώτη αποτίμηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει διάφορα μέτρα στήριξης προκειμένου να περιορισθούν οι επιπτώσεις στα νοικοκυριά και γενικότερα στην ελληνική οικονομία.

Μπαράζ αυξήσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη Δευτέρα έως σήμερα το πετρέλαιο Μπρεντ έχει αυξηθεί κατά περίπου 10%, το φυσικό αέριο κατά 42%, η χονδρική τιμή του ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά 155%. Σύμφωνα με εκπροσώπους των πρατηριούχων η αύξηση της τιμής του Μπρέντ θα οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη κατά 7 λεπτά του ευρώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας και κατά τουλάχιστον 15 λεπτά του ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης.

Ποια έκτακτα μέτρα εξετάζονται

Σύμφωνα με πληροφορίες στα έκτακτα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση περιλαμβάνεται η παροχή Fuell Pass, εφόσον το πετρέλαιο Μπρεντ βρεθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τουλάχιστον 1 μήνα. Πρόκειται για μια έκτακτη αμοιβή που θα λάβουν με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ιδιοκτήτες οχημάτων.

Επίσης, στο τραπέζι μένει και επιδότηση ρεύματος σε περίπτωση που τον Απρίλιο υπάρξει σημαντική αύξηση της κιλοβατώρας, πάνω από 17-18 λεπτά του ευρώ.

Τι δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου

Με φόντο την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή ευρεία σύσκεψη πραγματοποίησαν χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος με εκπροσώπους εποπτευόμενων φορέων και εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν η αποτίμηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, όσο και σε επίπεδο τιμών.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι «Συγκαλέσαμε σήμερα σύσκεψη με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, με τις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος μας, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα. Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας».

Τι δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Συνάντηση είχαν χθες το πρωί ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη, με αντικείμενο την εικόνα της αγοράς, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μετά τη συνάντηση, ο Τ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «από την πρώτη στιγμή των πολεμικών επιχειρήσεων είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, παρακολούθηση, καθώς και έλεγχο της αγοράς. Όπως έχουμε κάνει και σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, έχω ζητήσει απ’ την Ανεξάρτητη Αρχή να συνεχίσει και να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, κάτι που γίνεται συνεχώς με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Το βασικότερο, θέλω να βεβαιώσω όλους τους πολίτες ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, πολύ δε περισσότερο πανικού. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές.

Καθώς τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, επεξεργαζόμαστε από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, ενδεχόμενα πρόσθετα και έκτακτα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, τα οποία θα υπάρξουν μόνο εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν και ληφθούν οι αντίστοιχες κυβερνητικές αποφάσεις».

Από την πλευρά της, η Δ. Τσαγγάρη δήλωσε ότι «θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι επί ποδός. Από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 500 έλεγχοι και θα συνεχίσουμε με εντατικό ρυθμό για όσο διάστημα χρειαστεί. Με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, που είναι και η νούμερο ένα προτεραιότητα για εμάς στην Ανεξάρτητη Αρχή».