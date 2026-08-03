Μειώσεις μόνο στα «επώνυμα» προϊόντα – Πάνω από 40 εταιρείες με 500 προϊόντα συμμετέχουν στη «συμφωνία» για μείωση των τιμών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η «συμφωνία» ανάμεσα στην κυβέρνηση, τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες και τις πολυεθνικές προκειμένου να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Οι επιχειρήσεις έχουν προθεσμία μέχρι περίπου τα μέσα Αυγούστου να αποστείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή τα προϊόντα, τα οποία προτίθενται να πωλούν φθηνότερα από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αυτή την στιγμή περίπου 40 επιχειρήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν στην «συμφωνία», προχωρώντας συνολικά σε μειώσεις τιμών που κατά μέσο όρο θα κινούνται στο 6%-7%. Εκτιμάται μάλιστα ότι στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις θα ξεπεράσουν τις 60.

Οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δέσποινα Τσαγγάρη με τους προμηθευτές είναι πυρετώδεις, προκειμένου η συμφωνία να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα βασικά αγαθά. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης που πάρθηκε μετά την συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και εκπροσώπους της αγοράς.

«Διπλές» μειώσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού οι εταιρείες ανακοινώσουν τα προϊόντα στα οποία θα πωλούν φθηνότερα, θα μπορούν στη συνέχεια τα σούπερ μάρκετ να κάνουν περαιτέρω μειώσεις, προκειμένου το όφελος να είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους καταναλωτές. Στην πλειονότητα των προϊόντων η μεσοσταθμική μείωση θα είναι της τάξης του 6%-7%».

Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες στην λίστα με τις μειωμένες τιμές θα περιλαμβάνονται μόνο τα «επώνυμα» προϊόντα και όχι τα ιδιωτικής ετικέτας. Και αυτό γιατί πρώτον τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν χαμηλότερα μερίδια αγοράς από τα «επώνυμα» και δεύτερον γιατί ήδη είναι αρκετά φθηνότερα σε σχέση με τα επώνυμα.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων όπως είναι για παράδειγμα το γάλα όπου τρεις εταιρείες έχουν μερίδιο αγοράς που φτάνει σχεδόν το 40%. Ενώ πάνω ακόμη και πάνω από το 40%, το 50% ή το 60% συγκεντρώνουν πολύ λίγες εταιρείες σε δημοφιλείς κατηγορίες τροφίμων όπως είναι τα όσπρια, το ρύζι, τα αβγά στο βρεφικό γάλα, τα ζυμαρικά, το βούτυρο, το αλεύρι, ο καφές, τα αναψυκτικά, ή ακόμη και σε προϊόντα προσωπικής περιποίησης και υγιεινής όπως είναι τα σαμπουάν και οι οδοντόκρεμες.

Μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι έχουν ανταποκριθεί ορισμένες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν γνωστοποιήσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ότι θα μειώσουν τις τιμές σε τουλάχιστον 300 προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Φυσικά, μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα υπάρξουν πολλές ακόμη βιομηχανίες τροφίμων αλλά και πολυεθνικές οι οποίες θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αποκλιμακωθούν οι τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με έγγραφό της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που είχε αποσταλεί στους προμηθευτές οι μειώσεις στις τιμές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%, με στόχο να φθάνει μέχρι 15% στην περίπτωση του νωπού κρέατος, χοιρινού, μοσχαρίσιου και πουλερικών και το 20% σε άλλες βασικές κατηγορίες.

Ευρείας κατανάλωσης

Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι οι μειώσεις να γίνουν αισθητές από τους καταναλωτές και να αφορούν προϊόντα που έχουν υψηλή ζήτηση και εκείνα που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών. Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες με τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι οι εξής: μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά, ψωμί και άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφέ, δημητριακά και είδη πρωινού, σοκολάτες, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και καθαριστικά γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, όπως σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξυριστικά, οδοντόκρεμες και σχολικά είδη.

Διάρκεια συμφωνίας

Η σύμφωνα θα έχει διάρκεια τέσσερις μήνες, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον δύο μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός του τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι ίδιοι όροι συμμετοχής και θα προηγείται ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Κάθε επιχείρηση θα καταθέτει απευθείας στην Ανεξάρτητη το δικό της σχέδιο μειώσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει barcode, περιγραφή προϊόντος, κατηγορία, ισχύουσα τιμή τιμοκαταλόγου με ΦΠΑ, νέα τιμή μετά τη μείωση, ποσοστό μείωσης, ημερομηνία έναρξης και διάρκεια εφαρμογής. Η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση τη σημασία κάθε προϊόντος για το καλάθι του νοικοκυριού, τη δυνατότητα ελέγχου και τη διάρκεια εφαρμογής.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα PosoKanei, όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Παράλληλα προβλέπεται ενιαία σήμανση στα σούπερ-μάρκετ και στα ράφια, ώστε τα προϊόντα να αναγνωρίζονται εύκολα από τους καταναλωτές.

«Πάγωμα» τιμών

Με την ακρίβεια να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά κυβέρνηση και επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν τρόπους προκειμένου βασικά αγαθά να πωλούνται φθηνότερα. Στο πλαίσιο της συμφωνία, βρίσκεται ήδη σε ισχύ το «πάγωμα» των τιμών σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή η πλειονότητα των καταναλωτών επιλέγει προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά ή σε έκπτωση ενώ πλέον 1 στα 4 προϊόντα είναι ιδιωτικής ετικέτας.