Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων: Από τις αρχές Ιουνίου η πιλοτική λειτουργία του – Ποια επιδόματα «περνούν» σε αυτό

Από τις αρχές Ιουνίου θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία το Εθνικό Mητρώο Παροχών και Ενισχύσεων.

Πρόκειται για μια νέα ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα καταγράφονται για πρώτη φορά όλες οι προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο-δικαιούχο.

Σε πρώτη φάση και έως τον Σεπτέμβριο, καταγράφονται όλοι όσοι είναι ενεργοί δικαιούχοι 27 παροχών και ενισχύσεων, κυρίως στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, στέγασης, αναπηρίας και ανεργίας, με στόχο να δημιουργηθεί ενιαία εικόνα για το τι ακριβώς λαμβάνει κάθε δικαιούχος από το Δημόσιο.

Ο «χάρτης» των επιδομάτων αλλάζει

Το νέο μητρώο δεν περιορίζεται σε απλή καταγραφή επιδομάτων, αλλά επιδιώκει να συνδέσει δεδομένα από διαφορετικούς φορείς και μητρώα του Δημοσίου.

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σκοπός δημιουργίας του Μητρώου είναι:

η συγκέντρωση των δικαιούχων παροχών σε ενιαίο σύστημα και αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων για χάραξη, αξιολόγηση ή ανασχεδιασμό πολιτικών,

παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των επιδομάτων και ενισχύσεων,

υποστήριξη ελεγκτικών διαδικασιών για συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης των επιδομάτων σε δικαιούχους,

ενημέρωση των πολιτών που λαμβάνουν παροχές για τα δεδομένα που τηρούνται για αυτούς.

Ποιοι φορείς θα δώσουν στοιχεία

Στην πιλοτική φάση συμμετέχουν, κατ’ ελάχιστον, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο ΟΠΕΚΑ, η ΔΥΠΑ και κάθε φορέας υλοποίησης ή χρηματοδότησης των παροχών αυτών.

Η πιλοτική φάση ξεκινά από 4 Ιουνίου 2026 και διαρκεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2026. Τα επιδόματα τα οποία θα καταγράφονται στο Μητρώο για το διάστημα αυτό είναι:

α) το επίδομα θέρμανσης

β) το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

γ) το επίδομα παιδιού

δ) το επίδομα γέννησης

ε) το επίδομα αναδοχής

στ) το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

ζ) το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων

η) το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

θ) το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

ι) το επίδομα στέγασης

ια) το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

ιβ) οι παροχές του Προγράμματος Στέγασης και Εργασίας για Αστέγους

ιγ) οι παροχές του Προγράμματος «Κάλυψη»

ιδ) το επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς- τετραπληγικούς

ιε) το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους

ιστ) η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

ιζ) η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

ιη) η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών ανασφάλιστων και ασφαλισμένων δημοσίου

ιθ) η ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία κ.λπ.

κ) η οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων

κα) η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

κβ) η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

κγ) η εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

κδ) η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για ‘Ατομα με Αναπηρία»

κε) η μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων

κστ) η τακτική επιδότηση ανεργίας στις κατηγορίες των κοινών και εποχικών ανέργων, και

κζ) το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Το επόμενο βήμα

Μετά την πιλοτική φάση, το ΥΠΕΘΟΟ θα υποβάλει έκθεση αξιολόγησης με τα αποτελέσματα, προβλήματα και συμπεράσματα από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, αλλά και εισηγήσεις για τις αναγκαίες θεσμικές και τεχνικές αλλαγές πριν από την καθολική λειτουργία. Συνεπώς το φθινόπωρο θα κριθεί αν και πώς το Μητρώο θα επεκταθεί και σε άλλες παροχές του Δημοσίου (όχι μόνο χρηματικές αλλά και σε είδος) με στόχο την αυστηρότερη παρακολούθηση και την πιο στοχευμένη και αποδοτική πολιτική διαχείρισης των επιδομάτων.