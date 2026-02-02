ΜΙΔΑ: Πότε είναι υποχρεωτική η δήλωση της χρήσης ακινήτου – Στο στόχαστρο «μαύρα» ενοίκια και «γκρίζες» ιδιοκτησίες

Τη χρήση για κάθε ακίνητο που κατέχουν, θα κληθούν να δηλώσουν την άνοιξη περίπου 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι, στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην πλατφόρμα εάν το ακίνητο είναι κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται, εξοχική κατοικία, μισθωμένο, κενό ή δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο.

Το νέο Μητρώο θα δημιουργήσει μια «βάση» με όλα τα κρίσιμα στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία και τη χρήση κάθε ακινήτου, βάζοντας τέλος στις διάσπαρτες δηλώσεις και διευκολύνοντας παράλληλα τη διενέργεια των ελέγχων για τα αδήλωτα ενοίκια, τα αδήλωτα τετραγωνικά, τις «γκρίζες» ιδιοκτησίες, τις κρυφές εκμεταλλεύσεις και την καταβολή παράνομων επιδομάτων.

Το ΜΙΔΑ απασχόλησε τις συζητήσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο στο Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), με τη συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της ΑΑΔΕ, του Κτηματολογίου και πλήθους ιδιοκτητών από όλη την Ελλάδα. Το νέο ψηφιακό εργαλείο παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στον χώρο των ακινήτων.

Στην ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε ότι αποτελεί «τη πιο συστηματική καταγραφή της χρήσης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα». Το ΜΙΔΑ, σύμφωνα με τον ίδιο, θα δώσει στο κράτος μια ολοκληρωμένη, ψηφιακή εικόνα του αποθέματος ακινήτων και της πραγματικής λειτουργίας της αγοράς, όχι με στόχο τη φόρτωση νέων βαρών στους πολίτες, αλλά για να μπορεί να σχεδιάζει δίκαιες και στοχευμένες πολιτικές – και μάλιστα «ίσως για να αφαιρεί βάρη» από τους ιδιοκτήτες και την αγορά συνολικά.

Για τη σωστή λειτουργία του ΜΙΔΑ, θα πρέπει να συσχετιστούν τα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με το περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ και με τη χρήση του (κενό, ιδιοκατοίκηση, μίσθωση κλπ.) ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Όπως είπε, η λειτουργία του ΜΙΔΑ ανοίγει τον δρόμο για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων Ε1 και Ε2 και κλείνει τα «παράθυρα» που υπάρχουν σήμερα σε σχέση με την καταβολή επιδομάτων ενώ στοχεύει στη σωστή εφαρμογή της στεγαστικής πολιτικής και στη δικαιοσύνη στην καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα ταυτίζεται με τον Κωδικό Αριθμό του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ενώ σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας όπως θα έχει αποτυπωθεί στο ΜΙΔΑ. Όσοι διαπιστώνουν λάθη και παραλείψεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις.

Κεντρικό ζήτημα του συνεδρίου αποτέλεσε η δυνατότητα του ΜΙΔΑ να εντοπίζει και να διορθώνει ασυμφωνίες μεταξύ κρατικών αρχείων, ένα χρόνιο πρόβλημα που συχνά δημιουργεί ταλαιπωρία σε μεταβιβάσεις, γονικές παροχές ή μισθώσεις. Οι διαφορές μεταξύ στοιχείων Κτηματολογίου και Taxisnet, αλλά και τα λάθη στις επιφάνειες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας, αναμένεται να αναδεικνύονται αυτόματα, δίνοντας τη δυνατότητα ταχύτερης διόρθωσης.

Πέρα όμως από τον έλεγχο και τη διασταύρωση στοιχείων, το ΜΙΔΑ αναμένεται, σύμφωνα με το ERTNews, να προσφέρει και νέες λειτουργικές δυνατότητες για τους ιδιοκτήτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική απεικόνιση του συνόλου της περιουσίας σε μία οθόνη, η αυτόματη ενημέρωση στοιχείων μετά από αγοραπωλησίες ή κληρονομιές, η διασύνδεση με μισθωτήρια και συμβόλαια, καθώς και η διεκπεραίωση δηλώσεων ή διορθώσεων χωρίς φυσική παρουσία σε υπηρεσίες. Επιπλέον, το Μητρώο θα μπορεί να λειτουργήσει ως ατομικός ψηφιακός φάκελος συγκεντρώνοντας βασικά έγγραφα, άδειες και πιστοποιητικά, διευκολύνοντας μεταβιβάσεις, επιδοτήσεις και τραπεζικές συναλλαγές.

Τι θα δηλώσουν

Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους. Δηλαδή, εάν τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους είναι: