ΜΙΔΑ: Τα επιδόματα και οι εκπτώσεις που θα περνούν από «κόσκινο»

To Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) θα διαδραματίσει από τον επόμενο μήνα κομβικό ρόλο στη χορήγηση επιδομάτων, παροχών, ενισχύσεων αλλά και εκπτώσεων, που προϋποθέτουν και περιουσιακά κριτήρια.

Με άλλα λόγια μέσω του ΜΙΔΑ, θα διενεργείται ο έλεγχος κοινωνικών επιδομάτων και μέτρων στήριξης ,όπως η επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, το στεγαστικό επίδομα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το επίδομα θέρμανσης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αλλά και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο που θα χορηγούνται στους πολίτες.

Και αυτό διότι, στο Μητρώο θα είναι περασμένες όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν για κάθε ακίνητο στη χώρα (είδος, επιφάνεια, θέση, ιδιοκατοικούμενο, μισθωμένο, παραχωρημένο).

Το ΜΙΔΑ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάθε ακίνητο θα έχει έναν ψηφιακό φάκελο, στον οποίο θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία από διάφορες πηγές, κάτι που διευκολύνει και στο να διενεργούνται διασταυρώσεις αλλά και να ταυτοποιούνται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων.

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις που θα γίνονται σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΙΔΑ, θα αποκαλύπτουν τους πολίτες που λαμβάνουν επιδόματα τα οποία δεν δικαιούνται, καθώς δεν πληρούν το κριτήριο της ακίνητης περιουσίας.

Υπενθυμίζεται πως, ο έλεγχος της πληροφορίας για την αξία της ακίνητης περιουσίας γίνεται σήμερα μέσω του εντύπου Ε9 που έχουν συμπληρώσει οι φορολογούμενοι.

Με τη λειτουργία του Μητρώου, τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας που έχουν δηλωθεί στο Ε9 θα ελέγχονται και θα διασταυρώνονται με τα στοιχεία του Κτηματολογίου και άλλων πηγών, ενώ θα εντοπιστούν όσοι δεν έχουν εμφανίσει στην Εφορία την πραγματική εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η Κατερίνα Καραβάτου κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το τηλεοπτικό της μέλλον – ΒΙΝΤΕΟ Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Ακύλα μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του Σαββάτου – Δείτε βίντεο La Liga: Επέστρεψε στις νίκες η Ατλέτικο Μαδρίτης, 1-2 την Οσασούνα Αμπάς Αραγτσί: «Εμπόδιο για την ειρήνη η προκλητική ρητορική και η ανεντιμότητα των ΗΠΑ»

Αξίζει να σημειωθεί πως, μέσω του νέου ψηφιακού εργαλείου για τα ακίνητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επιχειρούν να βάλουν «φρένο» και στις απάτες με επιδόματα και παράνομες αγροτικές ενισχύσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, θα ελεγχθούν με προτεραιότητα οι αγροτικές ενισχύσεις. Το ΜΙΔΑ θα διασταυρώνει τις επιλέξιμες εκτάσεις, εντοπίζοντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και μισθωμένες ή παραχωρημένες εκτάσεις. Επίσης, η δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας, βασισμένου σε δορυφορικές εικόνες, σε συνδυασμό με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, θα επιτρέπει τον διαχωρισμό των επιλέξιμων εκτάσεων για ενισχύσεις.

Ο ΕΝΦΙΑ

Το νέο Μητρώο, θα είναι από το 2027 η βασική πηγή πληροφοριών και για την χορήγηση απαλλαγών και εκπτώσεων για τον ΕΝΦΙΑ.

Μέσω της πλατφόρμας του Μητρώου, θα γίνεται η πιστοποίηση της κύριας κατοικίας, κυρίως για ακίνητα που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς, στο πλαίσιο της απαλλαγής από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ.

Η αλλαγή αυτή είναι σημαντική , διότι μέχρι σήμερα το στοιχείο της κύριας κατοικίας προέκυπτε βασικά από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται πως το μέτρο της απαλλαγής αφορά τους πολίτες που έχουν κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και υπάρχει ειδική πρόβλεψη για ορισμένες παραμεθόριες περιοχές όπου το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους και η ανώτατη αξία κατοικίας είναι στις 400.000 ευρώ.

Τα στοιχεία

Το ΜΙΔΑ θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για κάθε ακίνητο:

είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κλπ),

επιφάνεια,

θέση,

όροφο,

ηλεκτροδοτούμενο,

ημιτελές, εάν είναι κενό,

μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο,

τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ),

τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Η ταύτιση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ενώ σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι για πρώτη φορά θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους.

Δηλαδή, εάν τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους είναι: