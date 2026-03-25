Μπακαλιάρος: Μέχρι και 40% ακριβότερος φέτος – Ποια είναι η διαφορά του αυθεντικού από τον Λίνγκ

«Αλμυρή» είναι και φέτος η τιμή του μπακαλιάρου, ο οποίος πωλείται ακριβότερα έως και 40% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μικρότερες είναι οι αυξήσεις στην Βαρβάκειο Αγορά, οι οποίες φτάνουν ακόμη και το 10% σε σχέση με πέρσι.

Αναλυτικά ο μπακαλιάρος με κόκκαλο κοστίζει φέτος 22 ευρώ το κιλό από 20 ευρώ πέρυσι, ο μπακαλιάρος φιλέτο στα 27 ευρώ φέτος από 24 ευρώ πέρυσι, ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος 15 ευρώ φέτος από 13 ευρώ πέρυσι και ο μπακαλιάρος Λινγκμ 16 ευρώ φέτος από 14 ευρώ πέρυσι.

Παράλληλα στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές βρίσκουν μεγάλη ποικιλία και διαφορετικούς τύπους και είδη κατεψυγμένου μπακαλιάρου. Αρκετές αλυσίδες «τρέχουν» μάλιστα και διάφορες προωθητικές ενέργειες αυτή την περίοδο. Τον υγράλατο μπακαλιάρο Νορβηγίας, τον βρίσκουν σε τιμές που κινούνται από 13 ευρώ έως και 20 ευρώ ανάλογα με την ποιότητα.

Οι μεγάλες «παγίδες»

Σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους. Για αυτό τον λόγο ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τον κίνδυνο σύγχυσης και παραπλάνησης στην αγορά του μπακαλιάρου για το γιορτινό τραπέζι της 25ης Μαρτίου και επισημαίνει τα εξής:

Οι αυθεντικοί υγράλατοι ή αλίπαστοι (παστοί) μπακαλιάροι προέρχονται από περιοχές του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και της Γροιλανδίας. Η Ελληνική αγορά προμηθεύεται τον μπακαλιάρο κυρίως από τον Ατλαντικό και την Ισλανδία, Φιλανδία και Νορβηγία και Νήσων Φερόε. Το παστωμένο ψάρι με την ονομασία λινγκ, πωλείται συνήθως δίπλα από τον αυθεντικό υγράλατο μπακαλιάρο, επομένως έχει μεγάλη σημασία να ελέγχουμε τις ταμπέλες του ιχθυοπωλείου. Πολλοί προμηθευτές αναγράφουν με μικρότερα γράμματα το χαρακτηριστικό «Λίνγκ» ή «Ling και με μεγαλύτερα γράμματα την περιοχή προέλευσης, π.χ. ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ. Επισημαίνουμε ότι τόσο ο αυθεντικός μπακαλιάρος όσο και το λίνγκ, έχει κόκκαλα οπότε η αναγραφή του χαρακτηριστικού αυτού δεν είναι επαρκής για την αποφυγή της σύγχυσης. O μπακαλιάρος έχει μια χαρακτηριστική λευκή γραμμή που διατρέχει το σώμα του κατά μήκος και από τις δυο του πλευρές. Αν δεν είναι ορατή και από τις δύο πλευρές αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί γιατί μπορεί η γραμμή από τη μία πλευρά του ψαριού να είναι κρυμμένη εξαιτίας του φιλεταρίσματος. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ποιότητα του καλού μπακαλιάρου, όπως και κάθε ψαριού, από το χρώμα του. Πρέπει να είναι λευκός, χωρίς κηλίδες ή κίτρινη απόχρωση και να μην επιλέγουμε ψάρι με ορατές αλλοιώσεις ή κιτρινισμένο χρώμα.

“Ανεξάρτητα από το αν θα επιλέξει μπακαλιάρο ή λινγκ ο καταναλωτής, το κόστος του εορταστικού τραπεζιού είναι αυξημένο έως και 39,31% σε σχέση με πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα: Η αρχική τιμή κιλού του χονδρού υγράλατου μπακαλιάρου Νορβηγίας το 2025 ήταν 13,99 ευρώ ενώ το 2026 η αρχική τιμή ανέρχεται στο ποσό των 19,49 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 39,31%. Αντίστοιχα, η αρχική τιμή ανά κιλό για το υγράλατο φιλέτο Νορβηγίας (λινγκ) το 2025 ήταν 12,95 ευρώ ενώ σήμερα η αρχική τιμή κιλού αγγίζει το ποσό των 16,48 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 27,26%. Σε ορισμένες αγορές, ο παστός μπακαλιάρος φθάνει έως 28 ευρώ το κιλό”, αναφέρει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.