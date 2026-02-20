Μπρατάκος: «Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αρμενίας αναδείξαμε την ανάγκη διασύνδεσης των αγορών Ελλάδας και Αρμενίας»

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αρμενίας στην Αθήνα, και με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού κεφαλαίου στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Αρμενίας και την ουσιαστική προσέγγιση της ελληνικής και αρμενικής επιχειρηματικής κοινότητας, διοργάνωσαν συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης – Round Table Discussion, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αρμενίας, κ. Vahagn Khachaturyan, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Οικονομίας κ. Gevorg Papoyan, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Vahan Kostanyan και άλλους υψηλόβαθμους κυβερνητικούς εκπροσώπους της χώρας.

Από την ελληνική πλευρά, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, υποδεχόμενος την αρμενική αποστολή, υπογράμμισε ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η διασύνδεση των αγορών και η αναζήτηση αξιόπιστων συνεργασιών αποκτούν εξαιρετική βαρύτητα και τόνισε ότι η Ελλάδα και η Αρμενία έχουν την ευκαιρία να μετατρέψουν τη διαχρονική φιλία που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κράτη σε ακόμη πιο δυναμική οικονομική συνεργασία. Σημείωσε ότι το διμερές εμπόριο παρουσιάζει θετική πορεία, με τις ελληνικές εξαγωγές να ενισχύονται σταθερά και να διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλεόνασμα υπέρ της χώρας μας. Ωστόσο, οι δυνατότητες είναι σαφώς μεγαλύτερες από τα σημερινά μεγέθη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής και των δύο οικονομιών. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η ενεργειακή μετάβαση είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αντίστοιχα, ο τομέας των κατασκευών και των υποδομών προσφέρει ευκαιρίες σύμπραξης, σε πεδία όπως η ανάπτυξη βιώσιμων αστικών υποδομών, η αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος και τα κατασκευαστικά έργα. Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει και ο τομέας της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Η Αρμενία έχει αναπτύξει ένα αξιόλογο οικοσύστημα ΙΤ, ενώ και η Ελλάδα επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Η συνεργασία σε λύσεις λογισμικού, ψηφιακές υπηρεσίες, καινοτόμες εφαρμογές και start-ups μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και για τις δύο πλευρές.

«Για να μετατραπούν αυτές οι δυνατότητες σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και κινήσεις», συνέχισε ο κ. Μπρατάκος, «απαιτούνται σταθεροί δίαυλοι επικοινωνίας, αξιόπιστη ενημέρωση και στοχευμένη δικτύωση. Σε αυτόν ακριβώς τον στόχο εστιάζει ο ρόλος του ΕΒΕΑ. Είμαστε εδώ για να οικοδομήσουμε γέφυρες. Να διευκολύνουμε την πληροφόρηση, να υποστηρίξουμε τη δικτύωση, να δημιουργήσουμε πλαίσια διαλόγου και να ενθαρρύνουμε συγκεκριμένες επιχειρηματικές συνέργειες. Ήδη έχουμε αναπτύξει επαφές με θεσμικούς φορείς της Αρμενίας, έχουμε οργανώσει επιχειρηματικές αποστολές και έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεργασίας. Σήμερα, είναι ο κατάλληλος χρόνος να δώσουμε νέα ώθηση σε αυτή τη σχέση».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αρμενίας, κ. Vahagn Khachaturyan, ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του στην Ελλάδα εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, θεσμικό και οικονομικό. Τόνισε ότι, παρά το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, ο όγκος του διμερούς εμπορίου παραμένει περιορισμένος, επισημαίνοντας ότι τα σημερινά μεγέθη δεν αντανακλούν το πραγματικό δυναμικό των δύο οικονομιών.

Αναφέρθηκε στις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της αρμενικής κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός φιλικού και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, με έμφαση στη φορολογική ανταγωνιστικότητα, στη διαφάνεια και στο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις πρόσφατες διεθνείς πρωτοβουλίες της χώρας του και στη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων μνημόνια για την ενέργεια, τη διασυνοριακή διασύνδεση και τον τομέα των ημιαγωγών, υπογραμμίζοντας ότι η Αρμενία επιδιώκει να καταστεί αξιόπιστος κόμβος συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Khachaturyan επεσήμανε επίσης τη σημασία της σταθερότητας και της ειρήνης για την οικονομική ανάπτυξη και προσκάλεσε την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να διερευνήσει ενεργά τις δυνατότητες συνεργασίας στην αρμενική αγορά, εκφράζοντας τη βούληση της χώρας του για στενότερη θεσμική και επιχειρηματική διασύνδεση με την Ελλάδα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες ο Πρέσβης της Αρμενίας στην Ελλάδα κ. Tigran Mkrtchyan, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αρμενία κ. Χρήστος Σοφιανόπουλος, ο Πρέσβης και Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας της Ελλάδας κ. Γεώργιος Δασκαλόπουλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας κ. Vahan Kostanyan και ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αρμενικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κ. Akis Dagazian, ενώ με παρουσιάσεις συμμετείχαν ο Επικεφαλής του τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας του υπουργείου Οικονομικών της Αρμενίας κ. Zhak Hakobyan και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος.

Από πλευράς Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΑ, το παρών έδωσαν η Α΄ Αντιπρόεδρος κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, ο Γ΄ Αντιπρόεδρος κ. Τάσος Ιωσηφίδης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτριος Δημητρίου, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων κ. Φάνης Ματσόπουλος, ο οποίος ήταν και συντονιστής της εκδήλωσης, το Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και Υπεύθυνος για θέματα Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ και Υπεύθυνος του Τομέα Επενδύσεων, κ. Χάρης Λαμπρόπουλος.