Μόνο με τις κυβερνητικές ψήφους πέρασε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – Όχι από το ΠαΣοΚ

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» καθώς και οι τροπολογίες από την Ολομέλεια μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Το σχέδιο νόμου επί της Αρχής και στο σύνολό του ψηφίσθηκε με 159 ψήφους «υπέρ», έναντι 129 «κατά».

Η τροπολογία με τις ρυθμίσεις για τις οφειλές δανείων σε ελβετικό φράγκο ψηφίσθηκε με 163 ψήφους «υπέρ», έναντι 126 «κατά».

Η τροπολογία που αφορά διατάξεις σχετικά με αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογίας, την αύξηση της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΣΠΑ 2021-2027, για τη καταβολή ανταμοιβής επίτευξης στόχων στο προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων, της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και των Υπηρεσιών Διαχείρισης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του Ε.Π.Α. ψηφίσθηκε 234 θετικές ψήφους, έναντι 43 «κατά» και 12 παρών.

Η τροπολογία με τις διατάξεις για τις παρατάσεις προσωρινών αδειών λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Την παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων. Τη νομιμοποίηση δαπανών του ΕΟΔΥ έτους 2023. Την δυνατότητα παράτασης της παραμονής στην υπηρεσίας εργαζομένων υπό εξαιρετικής συνθήκες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία στην ΕΕ και για τον προϊστάμενο της διεύθυνσης τεχνικών έργων στο ΟΑΚΑ. Για την δευτερογενή εκχώρηση κωδικού του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην ΑΑΔΕ για την αποτελεσματική επιτέλεση του έργου του ΚΕΦ με απόφαση της ΕΕΤΤ. Τη διόρθωση παροράματος στο άρθρο 268 του Ν. 5259/2025 ψηφίσθηκε με187 «υπέρ», 24»κατά» και 78 «παρών».

