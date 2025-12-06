Νέα διάταξη για την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ – Πότε θα ψηφιστεί στη Βουλή και τι θα αναφέρει

Την προσεχή Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου του 2025 αναμένεται να ψηφιστεί εκτός μεγάλου απροόπτου στη Βουλή η ειδική διάταξη για την πρόωρη καταβολή επιδομάτων και παροχών του ΟΠΕΚΑ και του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του τρέχοντος μηνός λόγω εορτών.

Της Κατερίνας Φεσσά

Τα παραπάνω αναφέρει στο enikonomia.gr αρμόδια πηγή που γνωρίζει καλά το θέμα και προσθέτει πως «η διάταξη αυτή θα επιτρέπει η εν λόγω πληρωμή να γίνει τη Δευτέρα,22 Δεκεμβρίου του 2025 και όχι την Τετάρτη,31 Δεκεμβρίου, δηλαδή την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία».

Ποια επιδόματα θα αφορά

Η διάταξη αυτή ενδέχεται να αφορά μεταξύ άλλων:

Την έκτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού

Το επίδομα στέγασης

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Τα αναπηρικά επιδόματα

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής

Το επίδομα ομογενών

Το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν. 1296/1982

Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Τα έξοδα κηδείας

Το επίδομα γέννησης

Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:

Το επίδομα αναδοχής

Το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού

Το επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας

Σε κάθε περίπτωση εντός του μήνα αναμένεται να εκδοθεί και δελτίο Τύπου για την ακριβή ημερομηνία πληρωμής επιδομάτων και παροχών του ΟΠΕΚΑ του τρέχοντος μηνός.

Αξίζει να σημειωθεί πως τον Δεκέμβριο του 2024 η πληρωμή αυτή έγινε ακόμη πιο νωρίς λόγω εορτών και συγκεκριμένα στις 20 Δεκεμβρίου.

Η πληρωμή

Πάντως σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα μέσω προπληρωμένης κάρτας χορηγούνται:

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το επίδομα αναδοχής

Το επίδομα γέννησης

Και το επίδομα παιδιού (Α21)

Αυτό πρακτικά για τους δικαιούχους των εν λόγω επιδομάτων σημαίνει πως μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να δαπανηθεί αποκλειστικά μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα και σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε είδους αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Ωστόσο από το μέτρο αυτό εξαιρούνται συναλλαγές που αφορούν σε αγορά όπλων και σε τυχερά παίγνια.