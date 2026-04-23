Νέα μέτρα: Πότε θα «τρέξει» η ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε 72 δόσεις – Ποιες αλλαγές έρχονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Τον Ιούνιο θα «τρέξει» η νέα ρύθμιση οφειλών σε 72 μηνιαίες δόσεις, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η ρύθμιση να νομοθετηθεί και να ισχύσει από τον Ιούνιο. Έτσι λοιπόν, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το τέλος του 2023 θα μπορούν να τις ρυθμίσουν σε δόσεις και να τις αποπληρώσουν σε διάστημα 6 ετών.

Παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ειδικότερα, ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προβλέπονται τρεις βασικές παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Συγκεκριμένα παρέχει με βάση το πλαίσιο που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο:

Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις.

Ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό και για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων.

Ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τον Δεκέμβριο του 2023, υπό την προϋπόθεση τακτοποίησης νεότερων οφειλών.

Στήριξη οικογενειών

Επίσης, μεγάλη έμφαση δίνεται στη στήριξη των οικογενειών. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, που θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικότερα προβλέπεται για τις οικογένειες με παιδιά ενίσχυση, που καταβάλλεται χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και το εισόδημα, καλύπτοντας περίπου το 80% των παιδιών.

Παραδείγματα

Έτσι, ένας άγαμος με ένα παιδί και εισόδημα έως 39.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα έως 44.000 ευρώ 300 ευρώ, με τρία παιδιά και εισόδημα έως 49.000 ευρώ 450 ευρώ, ενώ για τέσσερα, πέντε και έξι ή περισσότερα παιδιά η ενίσχυση φτάνει αντίστοιχα τα 600, 750 και τουλάχιστον 900 ευρώ, με ανώτατα εισοδηματικά όρια έως 64.000 ευρώ.

Για τα έγγαμα νοικοκυριά, το όριο ξεκινά από 40.000 ευρώ για ένα παιδί (150 ευρώ ενίσχυση), ανεβαίνει στα 45.000 ευρώ για δύο παιδιά (300 ευρώ), στα 50.000 ευρώ για τρία παιδιά (450 ευρώ), στα 55.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά (600 ευρώ), στα 60.000 ευρώ για πέντε παιδιά (750 ευρώ) και φτάνει τα 65.000 ευρώ για έξι ή περισσότερα παιδιά (900 ευρώ και άνω). Συνολικά, δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά από σύνολο 1,2 εκατομμυρίων, με 3,3 εκατομμύρια μέλη. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025, χωρίς αίτηση, ενώ απαραίτητη είναι η δήλωση IBAN στην ΑΑΔΕ. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ.

Για το ΕΣΥ

Επίσης, με βάση τις ανακοινώσεις προωθείται ειδική ρύθμιση για περίπου 50.000 γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι θα λάβουν δύο ενοίκια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσα στο έτος.

Το enikonomia σας παρουσιάζει με μια ματιά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Επέκταση επιδότησης στο diesel τον Μάϊο

Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο

Αύξηση οικονομικής ενίσχυσης συνταξιούχων

Από τα 250 στα 300 ευρώ

Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων

Νέα όρια για συνταξιούχους

Άγαμος: από 14.000 στα 25.000 ευρώ

Έγγαμος: από 26.000 στα 35.000 ευρώ

Αύξηση εισοδηματικών ορίων επιστροφής ενοικίου

Άγαμος: από 20.000 στα 25.000 ευρώ

Έγγαμος: από 28.000 + 4.000 ευρώ/τέκνο στα 25.000 + 5.000/τέκνο

Μονογονεϊκή: από 31.000 + 5.000/τέκνο μετά το πρώτο στα 39.000 + 5.000/ τέκνο μετά το πρώτο

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά με 150 ευρώ για κάθε παιδί

Τέλη Ιουνίου, χωρίς αίτηση

Άγαμος: 34.000 ευρώ+5.000 ευρώ/τέκνο

Έγγαμος: 35.000 ευρώ+5.000 ευρώ/τέκνο

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Εξόφληση τουλάχιστον 25% της βασικής οφειλής

Ρύθμιση υπόλοιπων οφειλών

Δίνεται μια αφορά (άπαξ)

Διεύρυνση Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ

Ωφελούνται 300.000 πολίτες και επιχειρήσεις

Ρύθμιση παλαιών οφειλών σε 72 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία