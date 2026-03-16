Νέα μέτρα στήριξης: Τι εξετάζεται για fuel pass, power pass και market pass

Νέο πακέτο μέτρων στήριξης αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από την κυβέρνηση εν μέσω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, όπως άφησε να εννοηθεί εμμέσως νωρίτερα μέσω της εβδομαδιαίας κυριακάτικης ανάρτησης του στο facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα κινηθούμε ανάλογα όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης και φυσικά με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών μας δίνει σήμερα περιθώρια παρέμβασης, με την ευχή να οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση» είπε ο πρωθυπουργός.

«Μπορεί να είναι κάποια μέτρα από μια εργαλειοθήκη που έχουμε ήδη δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια και την οποία την είχαμε χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενες κρίσεις με επιτυχία τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος στον βαθμό που αυτά τα εργαλεία έπρεπε να αποδώσουν. Απλά πρέπει να περιμένουμε λίγες ημέρες ακόμη… ελπίζω να μην χρειαστεί να φτάσουμε μέχρι εκεί» τόνισε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρο στήριξης

Οι εν λόγω παρεμβάσεις φαίνεται πως θα σχετίζονται με τη χορήγηση των κρατικών επιδοτήσεων, Power Pass στα τιμολόγια ρεύματος με βάση την κατανάλωση, την επιδότηση στα καύσιμα, Fuel Pass αλλά και την επιδότηση στα τρόφιμα, Market Pass. Υπενθυμίζεται πως τα εν λόγω εργαλεία εφαρμόστηκαν στη κρίση του 2022, δηλαδή κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ειδικότερα την περίοδο εκείνη τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν ως εξής:

To Power Pass

Με την ενεργοποίηση του μέτρου αυτού, είχαν δοθεί έως 600 ευρώ σε εκατομμύρια νοικοκυριά για την κύρια κατοικία τους κατά τη περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2021 -31 Μαΐου 2022, αφού προηγουμένως είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση. Ουσιαστικά επιστρέφονταν έως και 60% της επιπλέον επιβάρυνσης στους λογαριασμούς ρεύματος για το διάστημα αυτό.

Επίσης επισημαίνεται πως δικαιούχοι ήταν οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ και το ποσό της επιδότησης ήταν κλιμακούμενο καθώς διαμορφώνονταν ανάλογα με τη μηνιαία κατανάλωση του πολίτη. Δηλαδή:

Στη πρώτη κλίμακα ανήκαν οι καταναλώσεις που έφταναν έως τις 500ΚWh/μήνα. Εδώ η επιδότηση ανά κιλοβατώρα άγγιζε ακόμη και το 90% της αύξησης.

Στη δεύτερη κλίμακα ήταν οι μηνιαίες καταναλώσεις από 501 έως 1.000 ΚWh/μήνα. Η εν λόγω επιδότηση απορροφούσε το 80% της αύξησης.

Στη τρίτη κλίμακα εντάσσονταν οι πολίτες που κατανάλωναν περισσότερο από 1.001 ΚWh/μήνα. Εδώ η επιδότηση απορροφούσε το 70% της αύξησης.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως επιπρόσθετη κρατική επιδότηση 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα δίνονταν σε περίπτωση εξοικονόμησης 15% σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Εάν λοιπόν ένα νοικοκυριό μείωνε κατά 5% την κατανάλωσή του, τότε το ποσό της επιδότησης αυξανόταν κατά 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Εάν κάποιος εντάσσονταν στο Κοινωνικό Οκιακό Τιμολόγιο ( ΚΟΤ) ρεύματος, τότε γινόταν απορρόφηση 100% της αύξησης και χορηγούνταν κρατική επιδότηση 485 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως ενδέχεται να εφαρμοστεί το μοντέλο επιδότησης ανάλογα με την κατανάλωση ρεύματος σε περίπτωση που οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να αλλάξουν οι κλίμακες που εφαρμόστηκαν την κρίση του 2022 στο Powerpass. Ωστόσο αναμένεται να διπλασιαστεί το μπόνους επιδότησης για εξοικονόμηση ενέργειας.

Το Fuel Pass

Υπάρχει το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί το Fuel Pass εάν η διεθνής τιμή του πετρελαίου παραμείνει σταθερή πάνω από το επίπεδο των 100 δολαρίων και άνω για διάστημα σχεδόν 2 εβδομάδων. Υπενθυμίζεται πως το μέτρο εφαρμόστηκε τον Απρίλιο του 2022 για την κάλυψη του κόστους καυσίμων κίνησης και αφορούσε:

τους ιδιοκτήτες Ι.Χ. και των μοτοσικλετών που είχαν υποβάλει αίτηση για το Fuel Pass.

τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ.

Αλλά οι παραπάνω έπρεπε να έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνονταν κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο μέλος του νοικοκυριού (σύζυγος/μέλος συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενα τέκνα). Συνεπώς για ένα ζευγάρι έφτανε τα 33.000 ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί ήταν 36.000 ευρώ, για ζευγάρι με 2παιδιά ανέρχονταν στα 39.000 ευρώ, για ζευγάρι με 3 παιδιά διαμορφώνονταν στα 43.000 ευρώ και για ζευγάρι με 4 παιδιά στα 45.000 ευρώ.

Και τα ποσά της επιδότησης που δίνονταν:

στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της ηπειρωτικής χώρας ήταν 40 ευρώ και στα νησιά 50 ευρώ

στους ιδιοκτήτες μηχανής ήταν 30 ευρώ και 35 ευρώ, αντίστοιχα. Και όσοι έκαναν χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας είχαν πρόσθετη επιδότηση 5 ευρώ για το παραπάνω τρίμηνο.

Το Market Pass

Στο Market Pass αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια σε περίπτωση που αυτό εφαρμοστεί. Δηλαδή εξετάζεται να αυξηθεί το όριο του ετήσιου εισοδήματος του άγαμου από τα 16.000 ευρώ στα 20.000 ευρώ και αυτό να ισχύσει μέχρι και την οικογένεια με παιδιά.

Επίσης επισημαίνεται πως αυτό επιδοτούσε το 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, ήτοι 220 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ αγορών. Και εάν το Market Pass πιστώνονταν σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ύστερα από επιλογή του ίδιου, τότε το ποσό ενίσχυσης ήταν το 80% επί του ανωτέρω ύψους. Σύμφωνα με τα παλιά κριτήρια, το ετήσιο εισόδημα:

ανέρχονταν στα 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή ευρισκόμενο εν διαστάσει. Αυτό αφορούσε φυσικά πρόσωπα.

ήταν στις 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που είχαν υποβάλει χωριστή φορολογική δήλωση.

Το εισόδημα αυτό προσαυξανόταν κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού.

Για μια μονογονεϊκή οικογένεια, το ετήσιο εισόδημα ήταν στις 24.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν συμπεριλαμβανόταν εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσονταν από τον φόρο εισοδήματος.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας: