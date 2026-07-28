Νέες ταυτότητες: Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το κόστος για την έκδοσή τους – Μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές

Λήγει τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων. Βάσει του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού, όσοι πλέον έχουν ακόμα τις μπλε ταυτότητες δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, παρά μόνο με διαβατήριο, αν δεν έχουν εκδώσει νέα.

Νέες ταυτότητες: Ποια είναι η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών

Η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας, δεν επηρεάζει- τουλάχιστον προς το παρόν- τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας.

Έως 25 Σεπτεμβρίου η ισχύς των παλιών ταυτοτήτων

Σημειώνεται, όμως, ότι έχει δοθεί παράταση στην ισχύ των παλιών ταυτοτήτων έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

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Ωστόσο, για το διάστημα αυτό η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η παράταση που δόθηκε αφορά αποκλειστικά στις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή.

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Πώς θα κλείσετε ραντεβού

Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ο προγραμματισμός για το ραντεβού γίνεται ψηφιακά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Ο πολίτης επιλέγει την Αρχή Έκδοσης με βάση τη μόνιμη ή προσωρινή του κατοικία, διαλέγοντας ημέρα και ώρα. Τα βασικά του στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, αποστέλλεται άμεσα ενημερωτικό email με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της παλιάς ταυτότητας, η διαδικασία διαφέρει και ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας τηλεφωνικά με το οικείο τμήμα.

Δικαιολογητικά και κόστος έκδοσης

Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη. Η ψηφιακή φωτογραφία μπορεί να ληφθεί επιτόπου στην υπηρεσία ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την ανεβάζει στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.

Σχετικά με το κόστος, απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες, ωστόσο, το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ.

Απαραίτητο είναι επίσης και ένα ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Κατά την παραλαβή του νέου εγγράφου, η παράδοση της παλιάς ταυτότητας είναι απολύτως υποχρεωτική.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει δώσει σαφείς απαντήσεις στις θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται. Οι νέες ταυτότητες δεν εμπεριέχουν τσιπάκι γεωχωρικού εντοπισμού, ούτε καταγράφουν δεδομένα θέσης των πολιτών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται πως δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα, καθώς ο ΑΜΚΑ δεν αποθηκεύεται στο νέο έγγραφο. Ακόμα και η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι καθαρά προαιρετική για όποιον το επιθυμεί.

Τέλος, το υπουργείο τονίζει πως το νέο δελτίο ταυτότητας σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διαψεύδει μάλιστα κατηγορηματικά όσα ακούγονται περί δήθεν προσβολής των θρησκευτικών πεποιθήσεων.