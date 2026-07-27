Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός: Πώς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους οι μικροοφειλέτες – Ανάλυση από τη δικηγόρο Κατερίνα Φραγκάκη

Ανοίγει σήμερα 27 Ιουνίου, εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου, η πλατφόρμα για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό για όσους έχουν οφειλές σε Δημόσιο και Τράπεζες από 5.000 ευρώ και πάνω.

Σε λειτουργία από σήμερα Δευτέρα η νέα πλατφόρμα του εξωδικαστικού – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη από 5.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού όταν έως χθες για να μπει κάποιος στη ρύθμιση, θα έπρεπε να είχε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.

Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρεών άνω των 5.000 ευρώ – Πώς καθορίζονται οι δόσεις

Ποιους αφορά η ρύθμιση

Σύμφωνα με την δικηγόρο Κατερίνα Φραγκάκη «οι οφειλέτες που θα θελήσουν τα ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσα από τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμός ρύθμισης οφειλών θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να ρυθμίσουν, ανάλογα την οφειλή τους, σε έως 240 μηνιαίες δόσεις για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και εφορία και 420 μηνιαίες δόσεις για όσους οφείλουν σε τράπεζες».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 50 ευρώ ανά πιστωτή, Δηλαδή εάν κάποιος χρωστάει και σε μια τράπεζα και στην εφορία θα μπορεί να πληρώνει κατώτατη μηνιαία δόση 100 ευρώ. Συνεπώς κάποιος που έχει 5.000 ευρώ οφειλές στην εφορία, για παράδειγμα, μπορεί να τις ρυθμίσει σε έως 100 δόσεις. Φυσικά ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από τον αλγόριθμο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Εξωδικαστικός και για χρέη από 5.000 ευρώ: Πώς θα λειτουργήσει και πώς ωφελούνται 1 εκατομμύριο οφειλέτες

Για παλαιές και νέες οφειλές

Επισημαίνεται ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε παλαιές φορολογικές οφειλές, αλλά αφορά τη συνολική ρύθμιση χρεών προς Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση, δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και, στη συνέχεια, παράγεται πρόταση ρύθμισης με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής του. Στον μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία έχει αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά ως προς τη συμμετοχή του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του εξωδικαστικού μηχανισμού σε σχέση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων είναι ότι μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να περιλαμβάνει μερική διαγραφή απαιτήσεων. Το σταθερό επιτόκιο 3% καθιστά τη ρύθμιση πιο ευνοϊκή σε σχέση με άλλες επιλογές. Ωστόσο η διαδικασία είναι πιο σύνθετη και χρονοβόρα, καθώς απαιτεί συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και αναμονή μέχρι την έκδοση της πρότασης.

Επιπλέον, ο οφειλέτης δεν γνωρίζει εξαρχής με απόλυτη βεβαιότητα τον αριθμό των δόσεων ή το τελικό ποσό, αφού αυτά προκύπτουν από τον αλγόριθμο. Επίσης, οι οφειλέτες που επιλέγουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό πρέπει να συναινέσει στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, ώστε οι πιστωτές, το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της οικονομικής του κατάστασης.

Ο ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΙΑ… ΜΑΤΙΑ