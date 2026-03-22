Νέος «πονοκέφαλος» για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος – Πώς διαμορφώνεται η μηνιαία δόση

Νέος πονοκέφαλος για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα επιβαρύνσεων. Η ενίσχυση του νομίσματος έναντι του ευρώ αυξάνει το κόστος δανεισμού τους και επαναφέρει στο προσκήνιο τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ τραπεζικές πηγές, το ελβετικό φράγκο ενισχύεται παραδοσιακά σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, λειτουργώντας –όπως ο χρυσός– ως «ασφαλές καταφύγιο» για τους επενδυτές. Και η πρόσφατη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επιτάχυνε την τάση αυτή, μεταφέροντας άμεσα το κόστος στους δανειολήπτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιδείνωση της ισοτιμίας ευρώ – ελβετικού φράγκου μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες μεταφράζεται ήδη σε άμεσες αυξήσεις στις μηνιαίες δόσεις. Η ισοτιμία υποχώρησε από 0,9314 στις 31 Δεκεμβρίου 2025 σε 0,9034 στις 13 Μαρτίου εφέτος, καταγράφοντας μεταβολή περίπου 3%. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένα δάνειο ύψους 100.000 ελβετικών φράγκων, που στο τέλος του 2025 αντιστοιχούσε σε 107.365 ευρώ, ανέρχεται πλέον σε 110.693 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,1% .

Αντίστοιχα, η μηνιαία δόση ενός μέσου δανείου 15ετούς διάρκειας, με επιτόκιο 1,12% και εισφορά στο 0,12%, από 603,79 φράγκα, δηλαδή 648,26 ευρώ, διαμορφώνεται πλέον σε 668,35 ευρώ, αποκλειστικά λόγω της μεταβολής της ισοτιμίας.

Η ρύθμιση

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, λύση στο αδιέξοδο των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο δίνει η ρύθμιση του υπουργείου, η οποία κατατέθηκε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη του 2025. Και εκ του λόγου αυτού, ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι αναζητούν επί σειρά ετών λύση στο πρόβλημα.

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα μετατροπής των δανείων σε ευρώ με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους, προβλέποντας «κούρεμα» στη συναλλαγματική ισοτιμία από 15% κατ’ ελάχιστον, το οποίο μπορεί να φθάσει έως και 50%, ανάλογα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Διευκρινίζεται ότι η ισοτιμία «κλειδώνει» την ημέρα της αίτησης μετατροπής (όχι της αίτησης για έκδοση της βεβαίωσης).

Παράλληλα, η ρύθμιση εξασφαλίζει σταθερό επιτόκιο από 2,30% έως 2,90% για όλη τη διάρκεια του δανείου και δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη. Με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μείωση της μηνιαίας δόσης για όσους επιλέξουν να ενταχθούν στη ρύθμιση. Ανάλογα με το ποσοστό «κουρέματος» της συναλλαγματικής ισοτιμίας, το οποίο καθορίζεται βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, η ελάφρυνση κυμαίνεται από 20% έως και 42%.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν σε ένα μέσο δάνειο με υπολειπόμενη διάρκεια 15 ετών, το οποίο, με τη δυνατότητα επιμήκυνσης έως και κατά 5 έτη, μπορεί να φθάσει συνολικά στα 20 έτη, με σταθερό επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια αποπληρωμής.

Ενδεικτικά, η επίδραση της ρύθμισης αποτυπώνεται ως εξής:

Στην κατηγορία «1», με κούρεμα συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά 50%, για υπολειπόμενο κεφάλαιο δανείου 73.795 ευρώ και επιτόκιο 2,30%, η μηνιαία δόση πριν από τη μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ διαμορφώνεται στα 668,35 ευρώ (για 15 έτη). Πρόκειται για τη δόση που συνεχίζουν να καταβάλλουν όσοι παραμένουν εκτός ρύθμισης. Αντίθετα, με την ένταξη στη ρύθμιση, η δόση μειώνεται στα 388,17 ευρώ, καταγράφοντας όφελος της τάξεως του 42%.

Στην κατηγορία «2», με κούρεμα 30%, για υπολειπόμενο κεφάλαιο 85.148 ευρώ και επιτόκιο 2,50%, η μηνιαία δόση πριν από τη μετατροπή παραμένει στα 668,35 ευρώ. Με τη ρύθμιση και τη μετατροπή σε ευρώ, η δόση διαμορφώνεται στα 456,20 ευρώ, μειωμένη κατά 32%.

Στην κατηγορία «3», με κούρεμα 20%, για υπολειπόμενο κεφάλαιο 92.244 ευρώ και επιτόκιο 2,70%, η δόση πριν από τη μετατροπή ανέρχεται επίσης στα 668,35 ευρώ, ενώ έπειτα από τη μετατροπή μειώνεται στα 503,31 ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 25%.

Στην κατηγορία «4», με κούρεμα 15%, για υπολειπόμενο κεφάλαιο 96.255 ευρώ και επιτόκιο 2,90%, η μηνιαία δόση από 668,35 ευρώ περιορίζεται στα 534,79 ευρώ, ήτοι μειώνεται κατά 20%.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση καλύπτει τόσο ενήμερα και εξυπηρετούμενα δάνεια όσο και οφειλές με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι οι δανειολήπτες θα προχωρήσουν προηγουμένως σε ρύθμιση των οφειλών τους, είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού είτε με διμερή συμφωνία με τον πιστωτή.

Ωστόσο, η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Για την πλειονότητα των δανειοληπτών, η σχετική προθεσμία λήγει στις 19 Αυγούστου εφέτος, ενώ για όσους δεν απαιτείται κατάταξη σε κατηγορία, η προθεσμία εκπνέει στις 19 Ιουνίου 2026.