Νέο κυβερνητικό πακέτο παροχών: Οι έκτακτες ενισχύσεις που θα ανακοινωθούν μέσα στον Ιούνιο

Η κυβέρνηση προετοιμάζει νέο πολυνομοσχέδιο που συνδυάζει κοινωνικές παροχές, φορολογικές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις για οφειλές προς το Δημόσιο, με στόχο να στηρίξει νοικοκυριά που επηρεάζονται από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από το τέλος Ιουνίου.

Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η ενίσχυση των συνταξιούχων. Η ετήσια οικονομική βοήθεια αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ, ενώ διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι δικαιούχοι. Το μέτρο αφορά επίσης συνταξιούχους αναπηρίας, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Παράλληλα, προβλέπεται έκτακτο επίδομα για οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς αίτηση. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά παιδί, με ανώτατο ποσό τα 900 ευρώ ανά οικογένεια, ενώ τα εισοδηματικά όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Αλλαγές έρχονται και στο μέτρο επιστροφής ενοικίου, καθώς αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για άγαμους, έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, επιτρέποντας σε περισσότερους ενοικιαστές να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Το ανώτατο ποσό επιστροφής παραμένει στα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με επιπλέον ενίσχυση για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης νέες ρυθμίσεις για χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Επεκτείνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ώστε να καλύπτει περισσότερους οφειλέτες, δίνεται δυνατότητα ρύθμισης παλαιών χρεών σε έως 72 δόσεις και προβλέπεται ευκολότερη άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Με το πακέτο αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει να προσφέρει στοχευμένη οικονομική στήριξη σε συνταξιούχους, οικογένειες, ενοικιαστές και οφειλέτες, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική ισορροπία.

