Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ανέργους 55 ετών και άνω: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Tην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 8.000 ανέργους, ηλικίας 55 ετών και άνω σε φορείς του δημοσίου, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ, αφού προηγουμένως δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε όσους βρίσκονται κοντά στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, αλλά και γενικότερα σε όσους δυσκολεύονται να βρουν εργασία.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:

Οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι είναι από 55 ετών και άνω και είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ.

Οι αποδοχές και οι συμβάσεις απασχόλησης

Οι αποδοχές του εργαζόμενου θα είναι 920 ευρώ μεικτά. Από το ποσό αυτό, η ΔΥΠΑ θα καλύπτει έως και 750 ευρώ και το υπόλοιπο θα το πληρώνει ο φορέας του δημοσίου στο οποίο θα απασχοληθεί (δήμος/ Περιφέρεια/ δημόσιο νοσοκομείο/δημόσια υπηρεσία κλπ).

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης θα είναι 12 μήνες, ωστόσο θα δοθεί η δυνατότητα να παραταθεί για ακόμη 12 μήνες.

Oι ειδικότητες

Οι θέσεις εργασίας αναμένεται να καλύψουν διάφορες ειδικότητες. Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές ενδέχεται να αφορούν: