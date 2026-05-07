Νέο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και τι θα ισχύσει φέτος για τα κριτήρια και τα ποσά

Το επόμενο διάστημα θα ανοίξει η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την υποβολή αιτήσεων του νέου ετήσιου φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ και 2.500 ευρώ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο enikonomia.gr, η εφαρμογή https://stegastiko.minedu.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων του στεγαστικού επιδόματος του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιο και προβλέπεται να παραμείνει ανοιχτή για διάστημα 1 μήνα.

Αυτό αφορά τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδια πληροφορίες, δεν προβλέπεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 και ότι θα ισχύσει ό,τι ίσχυε για το αντίστοιχο επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Συνεπώς, τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου επιδόματος αναμένεται να είναι τα εξής:

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με τωρινά δεδομένα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025 του φοιτητή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός.

Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν θα πρέπει να είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιημένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα

Οι προϋποθέσεις

Για να υποβάλει αίτηση ο φοιτητής για το στεγαστικό επίδομα, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κάποιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας που είναι σε ισχύ,

να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Οι αιτήσεις

Μόλις ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα, ο αιτών θα πρέπει να εισέλθει σε αυτή χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και του κωδικού (password) που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet και μετά υποχρεούνται να συμπληρώσει στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης:

τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,

τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της έτερου γονέα (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό) και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας,

ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου και του/της συζύγου του στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής

τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,

τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Στην περίπτωση συγκατοίκησης, θα πρέπει να συμπληρωθούν και:

o αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,

ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,

ο Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή

Διευκρινίζεται πως ο δικαιούχος του επιδόματος θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής.

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος. Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

είναι ορφανός από τους δύο γονείς

ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού

ή είναι πάνω από 25 ετών

ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος,

Τα ποσά

1.500 ευρώ είναι το ποσό του επιδόματος για τις αιτήσεις που εγκρίνονται ως προς τα στοιχεία που αφορούν στον φοιτητή για τον οποίο πραγματοποιείται η αίτηση και:

είτε δεν έχουν συμπληρωθεί στοιχεία συγκατοίκησης

είτε τα στοιχεία συγκατοίκησης δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος,

Στα 2.000 ευρώ ανέρχεται το ποσό του επιδόματος μόνο για τους δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

2.500 ευρώ θα είναι το ποσό που θα λάβει ένας δικαιούχος που φοιτά σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Η φορολόγηση

Σύμφωνα με τωρινά δεδομένα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι αφορολόγητο και δεν λογίζεται ως εισόδημα, ωστόσο θα πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του Εντύπου Ε1 είτε από τον δικαιούχο γονέα είτε από τον ίδιο φοιτητή.