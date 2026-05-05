«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Περισσότερες από 48.000 επισκέψεις στην πλατφόρμα – Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιμελητών

Πολύ μεγάλη ανταπόκριση καταγράφει από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών και των υποψήφιων επιμελητών και επιμελητριών για μία οργανωμένη, ασφαλή και ευέλικτη λύση φροντίδας βρεφών και νηπίων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έως το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου η πλατφόρμα είχε καταγράψει 48.135 επισκέψεις, 8.534 προσωρινές αποθηκεύσεις αιτήσεων και 125 οριστικές υποβολές. Παράλληλα, 1.303 ενδιαφερόμενοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικτυακή επιμόρφωση μέσω του howto.gov.gr.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε σχετικά: «Η ανταπόκριση στις “Νταντάδες της Γειτονιάς” είναι εντυπωσιακή από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι πάνω από 48.000 επισκέψεις δείχνουν ότι το πρόγραμμα απαντά σε μια πραγματική, καθημερινή ανάγκη των γονέων. Στηρίζουμε τη μητέρα και την οικογένεια στην πράξη, εκεί όπου αρχίζει το μεγαλύτερο άγχος: Ποιος θα φροντίσει με ασφάλεια το παιδί όταν ο γονιός εργάζεται, αναζητά δουλειά ή σπουδάζει. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συμβολή του στο πρόγραμμα και για τα δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά, που ξεκίνησαν κιόλας χθες, 4 Μαΐου. Η ασφάλεια των παιδιών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Γι’ αυτό και χτίζουμε ένα πρόγραμμα με κανόνες, προϋποθέσεις, εκπαίδευση και ευθύνη».

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιμελητών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Στο Μητρώο Επιμελητών και Επιμελητριών μπορούν να εγγραφούν όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας έως και σε τρία παιδιά ταυτόχρονα, με τη συγκατάθεση των γονέων, λαμβάνοντας έως 1.500 ευρώ τον μήνα μέσω εργοσήμου.

Η οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, και σε 300 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, καθώς και για μητέρες που είναι φοιτήτριες, σπουδάστριες ή εγγεγραμμένες άνεργες. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, το ετήσιο ατομικό εισόδημα της μητέρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια των παιδιών, καθώς για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτούνται, μεταξύ άλλων, λευκό ποινικό μητρώο, απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας και πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά. Για όσους δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό, προβλέπεται δυνατότητα δωρεάν εκπαίδευσης μέσω του ΕΚΑΒ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ για όσους δεν διαθέτουν σχετικό τίτλο σπουδών προβλέπεται τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ανέφερε ότι «η μεγάλη ανταπόκριση στην πλατφόρμα επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα αγκαλιάζεται από την κοινωνία. Συνεχίζουμε με συνέπεια, ώστε κάθε παιδί να φροντίζεται με ασφάλεια και κάθε οικογένεια να αισθάνεται ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα της στην πράξη».

Οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών και Επιμελητριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet.