«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ποιοι δικαιούνται voucher έως 500 ευρώ τον μήνα – Οι προϋποθέσεις για τους επιμελητές

Στα τέλη Μαρτίου 2026 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» μέσω του οποίου οι γονείς μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φύλαξη των παιδιών.

Η δράση περνά πλέον σε πανελλαδική εφαρμογή, μετά την πιλοτική λειτουργία της σε συγκεκριμένους Δήμους, με στόχο να στηρίξει εργαζόμενους και άνεργους γονείς που δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος φροντίδας των μικρών παιδιών.

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις για νταντάδες

Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Απαραίτητο είναι να συμπληρωθεί η απαιτούμενη αίτηση στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr. Θα πρέπει να συμπληρωθούν προσωπικά στοιχεία, στοιχεία των παιδιών και απασχόλησης και στη συνέχεια να επιλεγεί από το σχετικό μητρώο ο επιμελητής/ επιμελήτρια.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη μητέρα είναι έως 24.000 ευρώ (αμετάβλητο από το 2022).

Οι «νταντάδες» θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να έχουν ηλικία από 18 έως 70 ετών

Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή νόμιμη άδεια παραμονής, εργασίας στην Ελλάδα

Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Να γίνει παρακολούθηση σύντομου online σεμιναρίου κατάρτισης

Να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο

Να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας

Να έχουν κάνει εγγραφή στο μητρώο επιμελητών/ επιμελητριών του προγράμματος

Οι αμοιβές

Οι αμοιβές διαμορφώνονται στα 500 ευρώ τον μήνα για πλήρως εργαζόμενους γονείς, ενώ στα 300 ευρώ ανέρχεται το ποσό για μερικώς εργαζόμενους ή άνεργους γονείς.

Επίσης για άνεργες μητέρες το ποσό φτάνει επίσης στα 300 ευρώ για 3 μήνες.

*Στοιχεία του Οικονομικού Συμβούλου, Γιάννη Χατζησαλάτα