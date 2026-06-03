Νταντάδες της γειτονιάς: Σε λειτουργία η πλατφόρμα αιτήσεων για τους γονείς – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε μέσα από 12 ερωταπαντήσεις

Άνοιξε η πλατφόρμα του καθολικού προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για τους γονείς, προκειμένου να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Το πρόγραμμα φιλοξενείται στο ntantades.gov.gr και για αυτό μίλησε νωρίτερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1. «Από σήμερα οι γονείς μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα των “Νταντάδων της Γειτονιάς” και να αναζητούν το πρόσωπο που θα φροντίσει το παιδί τους. Είναι μια πολιτική που σχεδιάστηκε πάνω σε μια πραγματική ανάγκη: να μπορεί ένας γονιός να εργάζεται ή να αναζητά εργασία, γνωρίζοντας ότι το παιδί του έχει ασφαλή φροντίδα από πιστοποιημένο πρόσωπο, κοντά στο σπίτι και στις ανάγκες της οικογένειας. Υπολογίζουμε ότι το πρόγραμμα θα καλύπτει περίπου 4.500 έως 5.000 παιδιά τον χρόνο», δήλωσε η υπουργός .

Το πρόγραμμα προβλέπει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και μητέρες εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ, χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας.

Για να χαρακτηριστεί ένας γονέας ωφελούμενο πρόσωπο, το ετήσιο ατομικό εισόδημά του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Μετά την επιλογή επιμελητή ή επιμελήτριας και τη σύναψη συμφωνίας, το ποσό του voucher καταβάλλεται στον γονέα για την κάλυψη της φροντίδας του παιδιού.

Επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να είναι και πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως η γιαγιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχει ενταχθεί στο Μητρώο.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει ταυτόχρονα έως τρία παιδιά.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τους ωφελούμενους/γονείς

Στην ιστοσελίδα του https://ntantades.gov.gr/ δημοσιεύθηκε ένας χρήσιμος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθολικό πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς που αφορά τους γονείς. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις είναι οι εξ΄ξς :

1.Ποιοι δικαιούνται να λάβουν την “Αξία τοποθέτησης”(voucher) κατά την εφαρμογή της δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς”

Ωφελούμενα πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να λάβουν την «Αξία τοποθέτησης» κατά την εφαρμογή της Δράσης, είναι τα εξής:

α. μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο, που εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών,

β. πατέρες φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι, που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου και εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών,

γ. κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί, με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που εργάζεται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών,

δ. μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο, που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα της ΔΥΠΑ ως άνεργες,

ε. μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο, που είναι εγγεγραμμένες σε σχολές ανώτερης και ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) της ημεδαπής, καθώς και καταρτιζόμενες σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω περιπτώσεις,

στ. πατέρες φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι, που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της ΔΥΠΑ ως άνεργοι.

Προϋπόθεση είναι το παιδί να είναι ηλικίας από δύο (2) μηνών (βρέφος) έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών (νήπιο).

2.Yπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την επιλογή των ωφελουμένων στη Δράση

Ναι, υπάρχουν.

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα του ωφελούμενου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό:

αα) των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000 €) για ένα (1) παιδί,

αβ) των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000 €) για δύο (2) παιδιά.

Για ωφελούμενους/ες με τρία (3) και άνω παιδιά δεν ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα ποσά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από το τελευταίο εκκαθαρισμένο ετήσιο φορολογητέο ατομικό εισόδημα του αιτούντος, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση.

3.Ποιο είναι το ύψος της αξίας τοποθέτησης (voucher)

Το ύψος της αξίας τοποθέτησης (voucher) κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της Δράσης ορίζεται σε:

α. πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως, εφόσον το ωφελούμενο πρόσωπο εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος/η,

β. τριακόσια (300) ευρώ μηνιαίως, εφόσον το ωφελούμενο πρόσωπο εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή είναι φοιτήτρια ή σπουδάστρια ή είναι εγγεγραμμένο/η ως άνεργο/η στο Μητρώο Ανεργίας ή λαμβάνει, μέσω άλλης δράσης, αξία τοποθέτησης (voucher) για συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς εφόσον η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων από Επιμελητή/τρια δεν συμπίπτει χρονικά ως προς το διάστημα παροχής της υπηρεσίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

4.Ποιο είναι ο μέγιστος χρόνος λήψης της αξίας τοποθέτησης (voucher)

Η «αξία τοποθέτησης» καλύπτει την αμοιβή του/της επιμελητή/τριας ή μέρος αυτής για τις υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένος/η να παρέχει και ισχύει για μέγιστο χρόνο έως τη συμπλήρωση των ηλικιακών ορίων του βρέφους ή νηπίου για το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες ή μέχρι την συμπλήρωση της διάρκειας που ορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό ωφελούμενων και επιμελητριών και δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη λήξη της Δράσης.

Εφόσον το ωφελούμενο πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ως άνεργο στο Μητρώο Ανεργίας της ΔΥΠΑ η διάρκεια χορήγησης της «αξίας τοποθέτησης» δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

5.Μπορώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής στη Δράση για περισσότερα του ενός παιδιά

Ναι, εφόσον τα παιδιά σας εμπίπτουν στο ηλικιακό όριο από δύο (2) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών. Επισημαίνεται ότι κάθε αίτηση αντιστοιχεί σε ένα παιδί. Επομένως, εφόσον το αιτούν πρόσωπο επιθυμεί τη λήψη «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για παραπάνω από ένα (1) παιδιά του, θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για το κάθε παιδί.

6.Πώς υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής στη δράση

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://ntantades.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet και επιβεβαίωση ταυτότητας με κωδικό OTP στο κινητό.

7.Ποια είναι τα απαιτούμενα δικααιολογητικά για τη συμμετοχή στη δράση

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, γίνεται αυτόματη άντληση στοιχείων μέσω διασυνδεδεμένων συστημάτων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή αρχείων PDF, όπως: τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ή αντίγραφο πράξης αναδοχής / δικαστικής απόφασης επιμέλειας) και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εργασιακή κατάσταση ή ανεργίας ή φοίτησης. Τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

8.Πώς γίνεται η ανεύρεση επιμελητή/επιμελήτριας

Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης https://ntantades.gov.gr τα ωφελούμενα πρόσωπα αποκτούν πρόσβαση στο προφίλ (ατομική σελίδα) των Επιμελητών/τριών του Μητρώου Επιμελητών, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους εντός της περιοχής όπου βρίσκεται η οικία τους. Τα ωφελούμενα πρόσωπα επιλέγουν τον/την Επιμελητή/τρια και καταρτίζουν με αυτόν/ην μέσω του Πληροφοριακού συστήματος συμφωνητικό στο οποίο ορίζονται οι επιμέρους όροι παροχής των υπηρεσιών.

9. Μπορεί ο επιμελητής /τρια να είναι συγγενικό πρόσωπο του ωφελούμενου

Δεν επιτρέπεται επιμελητής/επιμελήτρια να είναι ο άλλος γονέας του τέκνου. Για τους λοιπούς συγγενείς, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιμελητών/τριών και έχουν δηλώσει ως περιοχή δραστηριοποίησης αυτή της οικίας του ωφελούμενου, δεν υπάρχει περιορισμός από τη Δράση.

10.Πώς καταβάλλεται η αμοιβή στον/στην επιμελητή /τρια

Η αμοιβή καταβάλλεται από το ωφελούμενο πρόσωπο για τον μήνα αναφοράς παροχής των υπηρεσιών του/της επιμελητή/τριας, εντός του μηνός αυτού, μέσω εργόσημου που εκδίδεται υποχρεωτικά μέσω e-banking, το οποίο εξαργυρώνεται με πίστωση στον υποδειχθέντα από τον/την επιμελητή/τρια και δηλωθέντα στην έγγραφη συμφωνία του τραπεζικό λογαριασμό εντός του ίδιου μηνός. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

11.Πώς γίνεται η λήψη της αξίας τοποθέτησης (voucher) από τον ωφελούμενο και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Η λήψη της αξίας τοποθέτησης (voucher) από τον ωφελούμενο γίνεται μετά την έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου για τον μήνα αναφοράς και την υποβολή του στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης, μαζί με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η προσφορά και λήψη της υπηρεσίας του/της επιμελητή/τριας, ο τόπος και χρόνος παροχής των υπηρεσιών του/της καθώς και η παροχή των υπηρεσιών του επιμελητή/τριας κατά τον χρόνο απασχόλησης/αναζήτησης εργασίας της/του ωφελούμενης/ου. Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς παροχής των υπηρεσιών.

12. Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου επιμελητή/τριας τι προβλέπεται με την αξία τοποθέτησης voucher

Η αξία τοποθέτησης (voucher) διατηρεί την ισχύ της σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του/της Επιμελητή/τριας, εφόσον συναφθεί νέα συμφωνία με άλλον/η Επιμελητή/τρια για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι την λήξη της.