Ντομπρόβσκις πριν από την συνεδρίαση του Eurogroup: Ελπίδα για συμφωνία με το Βέλγιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε δηλώσεις του πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup, υπογράμμισε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν τις οικονομικές εξελίξεις με το ΔΝΤ, θα εξετάσουν τα σχέδια προϋπολογισμών των κρατών-μελών και θα εκλέξουν νέο πρόεδρο του Eurogroup.

Ο ίδιος, αναφέρθηκε στη σημασία του σημερινού άτυπου δείπνου των υπουργών Οικονομικών, που θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών της χώρας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αναφερόμενος στις ανησυχίες του Βελγίου σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ο Επίτροπος εξήγησε ότι η Επιτροπή «δεν προτείνει ούτε κατάσχεση ούτε δήμευση των περιουσιακών στοιχείων», αλλά μόνο τη χρήση των χρηματικών υπολοίπων που συνδέονται με αυτά, σε συμφωνία με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τέλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι συνεργάζονται στενά με τις βελγικές αρχές για την επίλυση των διαφορών και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει συμφωνία πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας.